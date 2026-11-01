За жовтень ЗСУ повернули більше територій, ніж росіяни змогли захопити, — Генштаб

Українські військові на Донеччині. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

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За жовтень 2026-го українські військові змогли повернути під контроль більше територій, ніж окупанти захопити. Також бійці завдали росіянам рекордних втрат — 54,4 тисячі армійців.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За їхніми даними, упродовж жовтня 2026 року Росія втратила вбитими та важкопораненими 54,4 тисячі своїх військових. Це новий рекорд за всі місяці відкритого вторгнення проти України.Зазначимо, що декілька днів тому в Генштабі повідомляли про понад 49 тисячі бійців.

Там також вказували, що фіксували стабільне зростання втрат у російського угруповання протягом всього 2026 року. У лютому вони сягнули 26 090 людей, а у вересні — 46 230.

Разом із тим Сили оборони звільнили 96,2 квадратного кілометра української землі — це на 10,4 квадратного кілометра більше, ніж окупантам вдалося захопити за цей час.

“Дякуємо всім захисникам і захисницям, всім нашим воїнам, кожній бригаді, кожному підрозділу за цей важливий для країни результат. Росія втрачає. Ми зберігаємо позиції, звільняємо територію і робимо так, щоб кожен день війни коштував агресору максимально дорого. Щоб зупинити ці божевільні втрати, Росії достатньо обрати припинення вогню і дипломатію”, — додали у відомстві.

Нагадаємо, 14 жовтня стало відомо, що українські військові звільнили ще три населені пункти на Лиманському напрямку в межах операції “Вівальді”. Йдеться про Зелену Долину, Липове й Колодязі — 101 км² території.