ЗСУ звільнили Зелену Долину, Липове й Колодязі в межах операції "Вівальді" поблизу Лимана: що відомо

Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: з відео Третього армійського корпусу

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14 жовтня стало відомо, що українські військові звільнили ще три населені пункти на Лиманському напрямку в межах операції “Вівальді”. Йдеться про Зелену Долину, Липове й Колодязі — 101 км² території.

Про це повідомив у своєму зверненні бригадний генерал Андрій Білецький.

Третій армійський корпус та придані підрозділи звільнили ще три населені пункти — Зелену Долину, Липове й Колодязі, повідомив у своєму зверненні бригадний генерал Андрій Білецький. Протягом четвертого етапу “Вівальді” росіяни втратили близько 3000 солдатів, а Україна повернула 101 км² території.

“Ми не дали противнику обійти Слов’янсько-Краматорську агломерацію з флангів і затиснути її в кліщі, а також захистили трасу Харків — Слов’янськ. Противник не зміг перерізати ключову логістичну артерію нашого угруповання на Донбасі. Ми зірвали наступ угруповання “Запад” і змусили його перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії, що послабило тиск на Куп’янськ-Вузловий”, — заявив Білецький.

За весь час операції ЗСУ повернули під повний контроль України 16 населених пунктів і звільнили 277 км². Втрати становлять 8000 солдатів Росії.

Більше про операцію “Вівальді”

15 вересня командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив про проведення українськими силами наступальної операції “Вівальді” на півночі Донецької області. Українські військові вже змогли деокупувати село Середнє Лиманської громади, а також зачистити від російської піхотної інфільтрації населені пункти Новоселівка, Ярова, Коровій Яр та Олександрівка — ці населені пункти не були окуповані, але туди проникали окремі російські групи.

За перший етап операції українські сили зачистили близько 75 квадратних кілометрів території та деокупували ще 10. Окремим напрямом операції стала боротьба з російською логістикою: через удари дронів загарбники перенесли постачання пально-мастильних матеріалів за межі України, у Воронезьку область, де розгорнули трубопровід і склади.

В операції задіяні підрозділи 60-ї ОМБр, 125-ї ОВМБр, БТГр 3-ї ОШБр, 3-го ОРБ, 25-го ОПТБ, а також приданих 66-ї ОМБр, 85-ї тактичної групи 8-го полку ССО, спецпідрозділу ГУР МО “Артан” та 10-го мобільного прикордонного загону “Дозор”.

У Третьому армійському корпусі закликали медіа й аналітиків утримуватися від поширення неофіційної інформації про хід операції, аби не зашкодити військовим. За словами Білецького, “Вівальді” — лише перший із запланованих етапів операції, тож наступ триватиме й далі.

20 вересня українські військові розповіли про другий етап операції. ЗСУ звільнили Шандриголове та Дерилове Лиманської громади. Разом із тим захисники повністю контролюють Дробишеве. Шандриголове захисники назвали “критичною точкою” як для українських військових, так і для російських армійців на Лиманській ділянці фронту.

Ми вже публікували 15 перших фото Шандриголового після звільнення ЗСУ.

28 вересня Третій армійський корпус ЗСУ повідомив про результати третього етапу наступальної операції “Вівальді” на Лиманщині: українським силам вдалося звільнити Нове, Рідкодуб та Катеринівку, а також відновити контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою. Площа деокупованої території від початку операції вже досягла 176 км².

Нагадаємо, українські військові тримають під вогневим контролем переправи через річку Чорний Жеребець та перерізають логістику росіян на Лиманському напрямку. Наприкінці вересня захисникам вдалося деокупувати ще 51 квадратний кілометр на відтинку — в межах операції “Вівальді”. Окупантам не вдається повернути втрачені позиції.