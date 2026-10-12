ЗСУ на Лиманському напрямку перерізають логістику росіян на річці Чорний Жеребець, — 3 ОШБр

Лиманський напрямок. Фото: DeepState

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Українські військові тримають під вогневим контролем переправи через річку Чорний Жеребець та перерізають логістику росіян на Лиманському напрямку. Наприкінці вересня захисникам вдалося деокупувати ще 51 квадратний кілометр на відтинку — в межах операції “Вівальді”. Окупантам не вдається повернути втрачені позиції.

Про це розповів пресофіцер 1 штурмового батальйону 3 окремої штурмової бригади з позивним Ватра в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, українським захисникам вдалося деокупувати ще 51 квадратний кілометр територій — під час третього етапу операції “Вівальді” на Лиманському відтинку фронту наприкінці вересня. Під контроль повернулися Новомихайлівка, Катеринівка, Відродження та Нове. Ці успіхи, зазначає оборонець, суттєво ускладнили становище окупантів.

Разом із тим ЗСУ тримають під вогневим контролем переправи через річку Чорний Жеребець та порушують логістичне забезпечення загарбників. Попри спроби контратакувати, російським військам не вдається повернути втрачені позиції. Водночас вони продовжують застосовувати тактику малих штурмових груп: інфільтрації групами по дві-три бійці відбуваються практично щодня, зазначив пресофіцер.

“Інфільтрації є завжди, тому що це основна тактика окупанта. Двієчки, трієчки кожного дня нескінченно відправляються шукати дірки мимо наших бойових порядків. Але ці інфільтрації контролюються, знаходяться, оперативно знищуються”, — каже Ватра.

Він додав, що у підрозділах 20 та 25 загальновійськових армій РФ, а також у 1 танковій армії тривають внутрішні ротації. Таким чином окупанти намагаються підсилювати окремі відтинки фронту.

Більше про операцію “Вівальді”

15 вересня командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив про проведення українськими силами наступальної операції “Вівальді” на півночі Донецької області. Українські військові вже змогли деокупувати село Середнє Лиманської громади, а також зачистити від російської піхотної інфільтрації населені пункти Новоселівка, Ярова, Коровій Яр та Олександрівка — ці населені пункти не були окуповані, але туди проникали окремі російські групи.

За перший етап операції українські сили зачистили близько 75 квадратних кілометрів території та деокупували ще 10. Окремим напрямом операції стала боротьба з російською логістикою: через удари дронів загарбники перенесли постачання пально-мастильних матеріалів за межі України, у Воронезьку область, де розгорнули трубопровід і склади.

В операції задіяні підрозділи 60-ї ОМБр, 125-ї ОВМБр, БТГр 3-ї ОШБр, 3-го ОРБ, 25-го ОПТБ, а також приданих 66-ї ОМБр, 85-ї тактичної групи 8-го полку ССО, спецпідрозділу ГУР МО “Артан” та 10-го мобільного прикордонного загону “Дозор”.

У Третьому армійському корпусі закликали медіа й аналітиків утримуватися від поширення неофіційної інформації про хід операції, аби не зашкодити військовим. За словами Білецького, “Вівальді” — лише перший із запланованих етапів операції, тож наступ триватиме й далі.

20 вересня українські військові розповіли про другий етап операції. ЗСУ звільнили Шандриголове та Дерилове Лиманської громади. Разом із тим захисники повністю контролюють Дробишеве. Шандриголове захисники назвали “критичною точкою” як для українських військових, так і для російських армійців на Лиманській ділянці фронту.

Ми вже публікували 15 перших фото Шандриголового після звільнення ЗСУ.

28 вересня Третій армійський корпус ЗСУ повідомив про результати третього етапу наступальної операції “Вівальді” на Лиманщині: українським силам вдалося звільнити Нове, Рідкодуб та Катеринівку, а також відновити контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою. Площа деокупованої території від початку операції вже досягла 176 км².

Нагадаємо, у т.з. “ДНР” на одному з підконтрольних окупантам сайтів із пошуку роботи розмістили чотири вакансії, пов’язані з роботою в “адміністрації” Лимана. При цьому жодна з частин міста не перебуває в окупації, що підтверджують незалежні джерела. Щобільше, на цьому напрямку триває контрнаступальна операція бійців ЗСУ.