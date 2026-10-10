Окупанти шукають працівників для “адміністрації” Лимана, хоча місто їм не підконтрольне

Вакансії на сайті з пошуку роботи на тимчасово окупованій території Донеччини, 9 жовтня 2026 року. Скриншот: Вільне Радіо

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У т.з. “ДНР” на одному з підконтрольних окупантам сайтів із пошуку роботи розмістили чотири вакансії, пов’язані з роботою в “адміністрації” Лимана. При цьому жодна з частин міста не перебуває в окупації, що підтверджують незалежні джерела. Щобільше, на цьому напрямку триває контрнаступальна операція бійців ЗСУ.

Розповідаємо, скільки грошей окупанти пропонують за роботу у “владі” міста, яке вони не контролюють.

Роботодавцем у вакансіях зазначена самоназвана “Адміністрація Краснолиманського муніципального округу ДНР”. Окупанти не використовують нинішню назву, яку місто здобуло після декомунізації, віддаючи перевагу радянській назві.

Водночас в оголошеннях вказано, що працювати доведеться в Єнакієвому.

Для роботи у фейковій адміністрації міста, яке окупанти навіть не контролюють, шукають людей на чотири посади:

“Начальник відділу з питань мобілізаційної та режимно-секретної роботи, військового обліку”. “Посадовець” має відповідати за мобілізаційну підготовку, військовий облік працівників псевдоадміністрації, організацію бронювання військовозобов’язаних, захист державної таємниці й контроль за дотриманням режиму секретності. За роботу на цій “посаді” пропонують від 50 до 60 тисяч російських рублів, або від 26,4 тис. до 31,7 тис. грн.

“Провідний фахівець відділу внутрішньої політики та взаємодії із засобами масової інформації”. Працівник має готувати новини, пресрелізи та інформаційні матеріали про роботу фейкової адміністрації для “офіційного” сайту й соцмереж, взаємодіяти з журналістами, брати участь в організації міських заходів і зустрічей із жителями. Зарплата: від 30 до 35 тисяч російських рублів, або від 15,8 тис. до 18,5 тис. грн.

“Головний спеціаліст загального відділу”. На цій “посаді” потрібно опрацьовувати звернення громадян, реєструвати вхідні повідомлення та готувати відповіді на запитання й запити жителів. Зарплата: від 30 до 35 тисяч російських рублів, або від 15,8 тис. до 18,5 тис. грн.

“Головний спеціаліст сектору з протидії корупції”. Цей “фахівець” матиме найбільше обов’язків. Зокрема, він повинен контролювати, аби “муніципальні службовці” дотримувались антикорупційних вимог під час подання декларацій про доходи, майно та витрати. Також потрібно розробляти заходи із запобігання корупції, аналізувати виявлені порушення, взаємодіяти з “правоохоронцями”, консультувати “колег” і брати участь в антикорупційних експертизах. Зарплата: від 30 до 35 тисяч російських рублів або від 15,8 тис. до 18,5 тис. грн.

Зазначимо, станом на жовтень 2026 року ситуація на Лиманському напрямку розвивається на користь українських захисників, які пішли в контратаку та звільняють села Лиманської громади на північ від міста й рухаються на схід. За даними незалежних аналітиків DeepState, найближчі позиції окупаційної армії — за 2 кілометри від східних околиць Лимана.

Військові ЗСУ продовжують допомагати місцевим цивільним: доставляють у місто гуманітарну допомогу та евакуюють місцевих.

Також у Лимані продовжує працювати комісія з обстеження житла, члени якої мають право видавати житлові сертифікати лише на підконтрольних українському уряду територіях.

Станом на кінець вересня 2026 року в Лиманській громаді залишалися 2,1 тисячі жителів. Очільник ВА Олександр Журавльов пояснював, що ситуація в громаді важка: евакуація можлива, однак доставляти гуманітарну, продуктову та медичну допомогу практично немає можливості.

Нагадаємо, 15 вересня командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив про проведення українськими силами наступальної операції “Вівальді” на півночі Донецької області. За перший етап операції українські бійці звільнили близько 80 км² території. Наступальна операція ще продовжується, і в ній залучені десяток підрозділів ЗСУ.