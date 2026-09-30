Українські військові змогли доставити гуманітарну допомогу в Лиман

Українські військові доставляють гуманітарну допомогу в Лиман, зусилля для підтримки місцевих мешканців.

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Бійці 20-ї окремої бригади “К2” змогли доставити до Лимана гуманітарну допомогу для цивільних жителів. Нині заїзд до громади знаходиться під постійним вогневим контролем російських військ.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його даними, 30 вересня українські військові змогли доставити у Лиман гуманітарну допомогу для жителів, які не змогли виїхати звідти. Операцію провели спільними зусиллями місцевої влади та 20-ї окремої бригади безпілотних систем “К-2”.

На опублікованому очільником військової адміністрації відео захисники роздають підтримку цивільним. Вони зазначають, що намагатимусь підвозити продукти щотижня, однак усе залежатиме від безпекової ситуації. Нині окупанти контролюють заїзди до Лиманської громади.

“Заїзд на територію громади перебуває під постійним вогнем окупантів. Проте маємо, попри всі складнощі, підтримувати наших людей. Це безумовний принцип кожного українця — не кидати своїх у біді”, — написав Філашкін.

Зазначимо, що на кінець місяця у Лиманській громаді залишаються 2,1 тисячі жителів — про це під час брифінгу журналістам Вільного Радіо розповів представник Донецької ОДА Дмитро Петлін. Раніше очільник ВА Олександр Журавльов зазначав, що ситуація там дуже важка: евакуація можлива, однак доставляти гуманітарну, продуктову та медичну допомогу практично немає можливості.

“Люди евакуюються самостійно, за допомогою наших Збройних сил. Військові, якщо є така змога, їх супроводжують. Територія перебуває під сильним дроновим контролем. Якщо людина або якась техніка потрапляє під цей контроль, вони одразу стають ціллю. Плюс постійні обстріли — мінометні, артилерійські, авіаційні, а також удари дронами”, — казав посадовець.

Нагадаємо, 28 вересня Третій армійський корпус ЗСУ повідомив про результати третього етапу наступальної операції “Вівальді” на Лиманщині: українським силам вдалося звільнити Нове, Рідкодуб та Катеринівку, а також відновити контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою. Площа деокупованої території від початку операції вже досягла 176 км².