 У Лиманській громаді визнали знищеними будинки ще за 90 адресами: перелік
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У Лиманській громаді визнали знищеними будинки ще за 90 адресами: перелік

Богдан Комаровський
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У Лиманській громаді оновили перелік адрес, за якими визнали знищеними домівки: усього їх 90. Це будинки у Лимані, Діброві, Дробишевому, Закітному, Зарічному, Коровієвому Яру, Кривій Луці, Новому, Новоселівці, Озерному, Рідкодубі, Тернах, Торському, Шандриголовому, Щуровому, Ямполі та Яровій. Перелік адрес публікуємо далі в матеріалі.

Про це повідомили у Лиманській МВА.

Там розповіли, що до оновленого переліку потрапили домівки ще за 90 адресами. Спеціалізована комісія змогла підтвердити факт їхнього руйнування. У списку є як приватні будинки, так і багатоповерхівки.

У Лимані:

  • вул. Донецька, 9;
  • вул. Вишнева, 158;
  • вул. Нескорених, 33;
  • вул. Симеренка Л., 22;
  • вул. Східна, 12;
  • вул. Східна, 12-Б;
  • вул. Солов’їна, 23;
  • вул. Козацька, 36;
  • вул. Українська, 86;
  • вул. Хвойна, 10;
  • вул. Хвойна, 19;
  • вул. Хмельницького Б., 34;
  • вул. Петропавлівська, 65;
  • вул. Київська, 54;
  • вул. Малинова, 32;
  • СТ “Зелений яблуневий сад”, 32;
  • пров. Героїв Десантників, 11;
  • пров. Гутченка, 5;
  • пров. Річний, 19;
  • вул. Грушевського, 1 (багатоповерхівка);
  • вул. Грушевського, 3 (багатоповерхівка);
  • вул. Лесі Українки, 2 (багатоповерхівка);
  • просп. Щасливий, 4 (багатоповерхівка).

У Діброві:

  • вул. Сонячна, 2;
  • вул. Сонячна, 35-А;
  • вул. Шевченка, 3.

У Дробишевому:

  • вул. Морозова, 36;
  • вул. Бастицького М.П., 77;
  • вул. Бастицького М.П., 104;
  • вул. Озерна, 3;
  • вул. Українська, 132.

У Закітному:

  • вул. Центральна, 66;
  • вул. Біла, 116;
  • вул. Вавілова, 22.

У Зарічному:

  • вул. Василькова, 12;
  • вул. Вишнева, 9;
  • вул. Довга, 93;
  • вул. Київська, 13;
  • вул. Підстепна, 12;
  • вул. Підстепна, 14;
  • вул. Травнева, 37;
  • вул. Травнева, 40;
  • вул. Спартака, 9;
  • вул. Спартака, 12;
  • вул. Поштова, 99.

У Коровієвому Яру:

  • вул. Новоселів, 9/3.

У Кривій Луці:

  • пров. Поштовий, 2.

У Новому:

  • вул. Нова, 1.

У Новоселівці:

  • вул. Шевченка Тараса, 40;
  • вул. Вільна, 22.

В Озерному:

  • вул. Кринична, 3.

У Рідкодубі:

  • вул. Молодіжна, 1;
  • вул. Володимирівська, 13.

У Тернах:

  • вул. Бордюгова, 7;
  • вул. Миру, 2а;
  • вул. Центральна, 97.

У Торському:

  • вул. Північна, 61;
  • вул. Шкільна, 70;
  • вул. Коротка, 24;
  • вул. Центральна, 263;
  • вул. Крейдяна, 1;
  • вул. Трансформаторна, 1;
  • вул. Трансформаторна, 4.

У Шандриголовому:

  • вул. Гутченка, 143;
  • вул. Кринична, 61;
  • вул. Степова, 33;
  • вул. Лугова, 47;
  • вул. Лугова, 52;
  • вул. Лугова, 54;
  • вул. Шевченка, 2.

У Щуровому:

  • вул. Соборна, 11В;
  • вул. Соборна, 167А;
  • вул. Соборна, 167Б;
  • вул. Соборна, 167В;
  • вул. Соборна, 167Г.

У Ямполі:

  • вул. Донецька, 23;
  • вул. Врожайна, 11;
  • пров. Тихий, 7;
  • пров. Молодіжний, 4;
  • вул. Зарічна, 11;
  • вул. Лісна, 22;
  • вул. Підлісна, 38;
  • вул. Підлісна, 40;
  • вул. Площа Слави, 19;
  • вул. Свободи, 42а;
  • пров. Підлісний, 6;
  • пров. Травневий, 27а.

У Яровій:

  • вул. Труша Івана, 45;
  • вул. Труша Івана, 83;
  • вул. Слобідська, 19.

Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Спочатку варто перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після підготуйте документи для подачі заявки на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.

У разі потреби також можна звернутися за консультацією до комісії за цими номерами: +38 (075) 627-12-34 або +38 (050) 952-44-90.

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