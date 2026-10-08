У Лиманській громаді визнали знищеними будинки ще за 90 адресами: перелік

Знищений будинок у Шандриголовому. Ілюстративне фото: 66 ОМБр

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У Лиманській громаді оновили перелік адрес, за якими визнали знищеними домівки: усього їх 90. Це будинки у Лимані, Діброві, Дробишевому, Закітному, Зарічному, Коровієвому Яру, Кривій Луці, Новому, Новоселівці, Озерному, Рідкодубі, Тернах, Торському, Шандриголовому, Щуровому, Ямполі та Яровій. Перелік адрес публікуємо далі в матеріалі.

Про це повідомили у Лиманській МВА.

Там розповіли, що до оновленого переліку потрапили домівки ще за 90 адресами. Спеціалізована комісія змогла підтвердити факт їхнього руйнування. У списку є як приватні будинки, так і багатоповерхівки.

У Лимані:

вул. Донецька, 9;

вул. Вишнева, 158;

вул. Нескорених, 33;

вул. Симеренка Л., 22;

вул. Східна, 12;

вул. Східна, 12-Б;

вул. Солов’їна, 23;

вул. Козацька, 36;

вул. Українська, 86;

вул. Хвойна, 10;

вул. Хвойна, 19;

вул. Хмельницького Б., 34;

вул. Петропавлівська, 65;

вул. Київська, 54;

вул. Малинова, 32;

СТ “Зелений яблуневий сад”, 32;

пров. Героїв Десантників, 11;

пров. Гутченка, 5;

пров. Річний, 19;

вул. Грушевського, 1 (багатоповерхівка);

вул. Грушевського, 3 (багатоповерхівка);

вул. Лесі Українки, 2 (багатоповерхівка);

просп. Щасливий, 4 (багатоповерхівка).

У Діброві:

вул. Сонячна, 2;

вул. Сонячна, 35-А;

вул. Шевченка, 3.

У Дробишевому:

вул. Морозова, 36;

вул. Бастицького М.П., 77;

вул. Бастицького М.П., 104;

вул. Озерна, 3;

вул. Українська, 132.

У Закітному:

вул. Центральна, 66;

вул. Біла, 116;

вул. Вавілова, 22.

У Зарічному:

вул. Василькова, 12;

вул. Вишнева, 9;

вул. Довга, 93;

вул. Київська, 13;

вул. Підстепна, 12;

вул. Підстепна, 14;

вул. Травнева, 37;

вул. Травнева, 40;

вул. Спартака, 9;

вул. Спартака, 12;

вул. Поштова, 99.

У Коровієвому Яру:

вул. Новоселів, 9/3.

У Кривій Луці:

пров. Поштовий, 2.

У Новому:

вул. Нова, 1.

У Новоселівці:

вул. Шевченка Тараса, 40;

вул. Вільна, 22.

В Озерному:

вул. Кринична, 3.

У Рідкодубі:

вул. Молодіжна, 1;

вул. Володимирівська, 13.

У Тернах:

вул. Бордюгова, 7;

вул. Миру, 2а;

вул. Центральна, 97.

У Торському:

вул. Північна, 61;

вул. Шкільна, 70;

вул. Коротка, 24;

вул. Центральна, 263;

вул. Крейдяна, 1;

вул. Трансформаторна, 1;

вул. Трансформаторна, 4.

У Шандриголовому:

вул. Гутченка, 143;

вул. Кринична, 61;

вул. Степова, 33;

вул. Лугова, 47;

вул. Лугова, 52;

вул. Лугова, 54;

вул. Шевченка, 2.

У Щуровому:

вул. Соборна, 11В;

вул. Соборна, 167А;

вул. Соборна, 167Б;

вул. Соборна, 167В;

вул. Соборна, 167Г.

У Ямполі:

вул. Донецька, 23;

вул. Врожайна, 11;

пров. Тихий, 7;

пров. Молодіжний, 4;

вул. Зарічна, 11;

вул. Лісна, 22;

вул. Підлісна, 38;

вул. Підлісна, 40;

вул. Площа Слави, 19;

вул. Свободи, 42а;

пров. Підлісний, 6;

пров. Травневий, 27а.

У Яровій:

вул. Труша Івана, 45;

вул. Труша Івана, 83;

вул. Слобідська, 19.

Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Спочатку варто перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після підготуйте документи для подачі заявки на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.

У разі потреби також можна звернутися за консультацією до комісії за цими номерами: +38 (075) 627-12-34 або +38 (050) 952-44-90.

Нагадаємо, ми вже публікували 15 перших фото Шандриголового після звільнення ЗСУ.