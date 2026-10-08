У Лиманській громаді визнали знищеними будинки ще за 90 адресами: перелік

У Лиманській громаді оновили перелік адрес, за якими визнали знищеними домівки: усього їх 90. Це будинки у Лимані, Діброві, Дробишевому, Закітному, Зарічному, Коровієвому Яру, Кривій Луці, Новому, Новоселівці, Озерному, Рідкодубі, Тернах, Торському, Шандриголовому, Щуровому, Ямполі та Яровій. Перелік адрес публікуємо далі в матеріалі.
Там розповіли, що до оновленого переліку потрапили домівки ще за 90 адресами. Спеціалізована комісія змогла підтвердити факт їхнього руйнування. У списку є як приватні будинки, так і багатоповерхівки.
У Лимані:
вул. Донецька, 9;
вул. Вишнева, 158;
вул. Нескорених, 33;
вул. Симеренка Л., 22;
вул. Східна, 12;
вул. Східна, 12-Б;
вул. Солов’їна, 23;
вул. Козацька, 36;
вул. Українська, 86;
вул. Хвойна, 10;
вул. Хвойна, 19;
вул. Хмельницького Б., 34;
вул. Петропавлівська, 65;
вул. Київська, 54;
вул. Малинова, 32;
СТ “Зелений яблуневий сад”, 32;
пров. Героїв Десантників, 11;
пров. Гутченка, 5;
пров. Річний, 19;
вул. Грушевського, 1 (багатоповерхівка);
вул. Грушевського, 3 (багатоповерхівка);
вул. Лесі Українки, 2 (багатоповерхівка);
просп. Щасливий, 4 (багатоповерхівка).
У Діброві:
вул. Сонячна, 2;
вул. Сонячна, 35-А;
вул. Шевченка, 3.
У Дробишевому:
вул. Морозова, 36;
вул. Бастицького М.П., 77;
вул. Бастицького М.П., 104;
вул. Озерна, 3;
вул. Українська, 132.
У Закітному:
вул. Центральна, 66;
вул. Біла, 116;
вул. Вавілова, 22.
У Зарічному:
вул. Василькова, 12;
вул. Вишнева, 9;
вул. Довга, 93;
вул. Київська, 13;
вул. Підстепна, 12;
вул. Підстепна, 14;
вул. Травнева, 37;
вул. Травнева, 40;
вул. Спартака, 9;
вул. Спартака, 12;
вул. Поштова, 99.
У Коровієвому Яру:
вул. Новоселів, 9/3.
У Кривій Луці:
пров. Поштовий, 2.
У Новому:
вул. Нова, 1.
У Новоселівці:
вул. Шевченка Тараса, 40;
вул. Вільна, 22.
В Озерному:
вул. Кринична, 3.
У Рідкодубі:
вул. Молодіжна, 1;
вул. Володимирівська, 13.
У Тернах:
вул. Бордюгова, 7;
вул. Миру, 2а;
вул. Центральна, 97.
У Торському:
вул. Північна, 61;
вул. Шкільна, 70;
вул. Коротка, 24;
вул. Центральна, 263;
вул. Крейдяна, 1;
вул. Трансформаторна, 1;
вул. Трансформаторна, 4.
У Шандриголовому:
вул. Гутченка, 143;
вул. Кринична, 61;
вул. Степова, 33;
вул. Лугова, 47;
вул. Лугова, 52;
вул. Лугова, 54;
вул. Шевченка, 2.
У Щуровому:
вул. Соборна, 11В;
вул. Соборна, 167А;
вул. Соборна, 167Б;
вул. Соборна, 167В;
вул. Соборна, 167Г.
У Ямполі:
вул. Донецька, 23;
вул. Врожайна, 11;
пров. Тихий, 7;
пров. Молодіжний, 4;
вул. Зарічна, 11;
вул. Лісна, 22;
вул. Підлісна, 38;
вул. Підлісна, 40;
вул. Площа Слави, 19;
вул. Свободи, 42а;
пров. Підлісний, 6;
пров. Травневий, 27а.
У Яровій:
вул. Труша Івана, 45;
вул. Труша Івана, 83;
вул. Слобідська, 19.
Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Спочатку варто перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після підготуйте документи для подачі заявки на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.
У разі потреби також можна звернутися за консультацією до комісії за цими номерами: +38 (075) 627-12-34 або +38 (050) 952-44-90.