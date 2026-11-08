За перший тиждень листопада росіяни втратили у боях проти України понад 16,1 тисячі військових, — Генштаб

Втрати росіян. Ілюстративне фото: Мстислав Чернов

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За перші сім днів листопада 2026-го українські військові знищили понад 16,1 тисячі росіян. Фактично захисники знешкоджували по одному полку за добу — це новий рекорд від початку відкритого вторгнення.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Там вказують, що перший тиждень листопада 2026-го став для українських військових найуспішнішим від початку відкритого вторгнення. Зокрема, за сім днів — з 1 по 7 листопада — росіяни втратили у боях 16 130 бійців як вбитими, так і пораненими. Це новий рекорд.

Фактично, щодоби Сили оборони України знешкоджують особовий склад армії країни-агресорки, з якого можливо сформувати середньостатистичний російський мотострілецький полк. Йдеться в середньому про 2, 3 тисячі загарбників щодоби або ж майже сотня щогодини, зазначають в Генштабі.

“Російське командування й далі кидає солдатів у безглузді “м’ясні” штурми, а Сили оборони України методично та ефективно роблять свою роботу — захищають країну від агресії РФ”, — резюмують у відомстві.

Раніше українські військові фіксували стабільне зростання втрат у російського угруповання протягом всього 2026 року. У лютому вони сягнули 26 090 людей, а у вересні — 46 230. Водночас за попередній місяць цього року Росія втратила вбитими та важкопораненими 54,4 тисячі своїх військових.