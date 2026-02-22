Де лінія фронту у Донецькій області на 22 лютого: зведення ЗСУ, ОВА та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області, 21 лютого 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Понад 1,4 тисячі російських ударів зафіксували на підконтрольній частині Донецької області за минулу добу. Через ці атаки загинули троє людей, ще одна дістала поранень. Найбільшу кількість жертв фіксували у Дружківці. Якою була ситуація на фронтах регіону — читайте далі.

Які міста та села атакувала Росії у Донецькій області 21 лютого

Упродовж минулої доби під вогнем окупантів були шість населених пунктів, пишуть у поліції Донеччини. Так, росіяни били по Дружківці, Костянтинівці, Краматорську, Миколаївці, Словʼянську та Оріхуватці.

Загалом війська країни-агресорки завдали 1 414 атак по житлових кварталах та лінії фронту регіону. Руйнувань зазнали 12 цивільних обʼєктів, з них шість — домівки.

Зокрема, Дружківку російські війська атакували БпЛА та скинули чотири авіабомби “КАБ-250”. Через ці атаки загинула людина, ще одна дістала травм. У місті фіксували руйнування чотирьох будинків, двох нежитлових приміщень та гаражного кооперативу.

Зі ствольної артилерії росіяни били по Костянтинівці – там загинула цивільна. Окупанти також зруйнували приватну оселю.

У селі Оріхуватка внаслідок влучання FPV-дрона загинула людина. Під час атаки безпілотників у Слов’янську загарбники пошкодили приватний будинок, у Краматорську – два вантажних авто.

Як звітують у Донецькій ОВА, за добу вдалося евакуювати ще 197 людей, серед них 20 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку росіяни атакували шість разів, пишуть у Генштабі ЗСУ. Окупанти намагалися вклинитися в українську оборону у районах Греківки, Ставків, Дробишевого та Масляківки.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили дев’ять спроб загарбників просунутися вперед у бік Ямполя, Дронівки та Закітного.

На Краматорському напрямку боєзіткнення Сили оборони не фіксували. На Костянтинівському напрямку росіяни провели 14 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Щербинівки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки, Новопавлівки та Плещіївки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 29 штурмових дій військ країни-агресорки поблизу Шахового, Родинського, Покровська, Удачного, Молодецького, Муравки та Новопавлівки.

Нагадаємо, над Костянтинівкою окупанти скидають вибухівку з гексакоптерів та шукають способи виходити в інтернет без Starlink.