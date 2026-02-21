Гексакоптер. Ілюстративне фото:АрміяInform

Небо над Костянтинівкою стало ареною постійних повітряних боїв: українські оператори збивають російські розвідувальні та ударні дрони, а окупанти через проблеми зі зв’язком намагаються виходити в інтернет за допомогою українських сім-карток.

Про це в ефірі “Армія TV” розповів командир 2 механізованого батальйону 156 ОМБр Віталій Глинянчук.

За його словами, повітряні сутички на цьому відтинку фронту відбуваються постійно. Головна ціль захисників — важкі гексакоптери, якими росіяни скидають боєприпаси на українські позиції.

“Відбуваються бої як БПЛА-розвідників, так і ударних дронів. У більшості випадків ми полюємо на гексакоптери, але інколи працює FPV проти FPV”, — каже Віталій Глинянчук.

Для довідки: Гексакоптер — це безпілотний літальний апарат (БПЛА) з шістьма роторами. Завдяки цьому він може піднімати більшу вагу та залишатися стабільним у повітрі довше, ніж маленькі дрони. В умовах війни гексакоптери часто використовують для розвідки та доставки боєприпасів. FPV-дрон — невеликий дрон, який керується в режимі “першої особи”. Пілот бачить все через камеру на дроні в реальному часі. Такі дрони часто застосовують для швидких ударів або розвідки на невеликій висоті.

Крім того, російські військові стикаються із серйозними проблемами зі зв’язком. За словами командира батальйону Віталія Глинянчука, росіяни намагаються використовувати сім-картки українських операторів, щоб хоч якось отримати доступ до інтернету.

“За перехопленнями та іншою інформацією, зараз у них із доступом до мережі дуже велика проблема”, — пояснив він.

