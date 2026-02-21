Скриншот з відео роботи десантників 79 Таврійської бригади в Мирнограді та на його околицях

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Російська армія посилює тиск на позиції українських військових у районі Мирнограда. Найбільше зусиль окупанти спрямовують на спроби охопити оборону з флангів та вибити захисників із північної частини міста.

Про це повідомила 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада на сторінці у фейсбуці.

За даними бригади, окупанти намагаються взяти позиції українських десантників у “кліщі”, щоб створити загрозу оточення. Паралельно тривають спроби витіснити українських військових із північних кварталів Мирнограда та прилеглих територій.

Російські підрозділи продовжують проводити штурми невеликими групами.

“Подекуди окупанти намагаються використовувати легку техніку, зокрема мотоцикли та багі, для швидкого просування вглиб лінії оборони, хоча насправді чіткої межі давно не існує”, — зазначили у 79 окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді.

Крім того, в центральній частині міста окупанти намагаються розгорнути додаткові антени та підсилювачі сигналу, щоб посилити роботу своїх безпілотників.

“Попри чисельну перевагу ворога в живій силі та техніці десантники 79 ОДШБр продовжують знищувати противника та виконувати поставлені завдання”, — додали військові.

Раніше ми розповідали про ситуацію на Костянтинівському напрямі. Там російські окупанти намагаються просочитися малими групами в населені пункти неподалік Костянтинівки. Вони щодня йдуть полями та лісосмугами.