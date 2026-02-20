Росіяни намагаються малими групами пройти в бік Костянтинівки, — 156 ОМБр

Стела Костянтинівка, ілюстративне фото: Юнісеф

Російські окупанти намагаються просочитися малими групами в населені пункти неподалік Костянтинівки. Йдуть полями та лісосмугами щодня.



Російські окупанти намагаються зайти в село неподалік Костянтинівки малими групами, розповідає командир роти безпілотних авіаційних комплексів другого механізованого батальйону 156 бригади на псевдо “Брокер”:

“Пруть. Полями, лісосмугами. В основному, зараз ми їх помічаємо в нічний час. Вдень у погану погоду вони просто йдуть полями. Зараз вони такої тактики дотримуються”.

За його словами, застосовують проти окупантів і важкі “бомбери”, і FPV на оптоволокні, застосовують всі види спостереження, зокрема дрони “Аутель”.

Село за підступами до якого спостерігають, розбите, каже Брокер. Проте, залишаються місцеві жителі.

“Цивільних жителів залишилося кілька будинків, часто противник навіть бачить їх, бо вони ще опалюють будинки. Але бувають і погані моменти, бо вони думають, що наприклад, це ми сидимо, або хтось з пілотів, або якась точка накопичення — обігрів для особового складу. І може туди прилітати”, — розповідає військовий.

За словами начальника штабу другого механізованого батальйону 156 бригади Сергія, найголовніше завдання для піхотинців — не викривати себе.

“Коли нормальна погода, коли є нормальне забезпечення засобами ураження — максимум що потрібно від нашої піхоти, це те, щоб вони передали інформацію про те де йде противник, скільки йде і ми робимо все для того, щоб він не дійшов до своєї точки призначення”, — каже військовий.

