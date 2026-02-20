Бої на півночі Донеччини: росіяни намагаються просунутися у Дробишеве та охопити Лиман

Стела на в'їзді до Лимана. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Російські війська продовжують свої атаки на Лиманському напрямку, зокрема прорвати оборону в селищі Дробишеве. Основною метою окупантів залишається захоплення Лимана, що відкриє їм шлях для подальшого просування у бік Словʼянська та Краматорська.

Про це в етері “Суспільне. Студія” розповів речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов.

Протягом минулої доби, 19 лютого, на Лиманському напрямку Генштаб фіксував загалом 13 російських штурмів. Саме на цьому напрямку, стверджує речник УОС Віктор Трегубов, нараховують найбільше атак у зоні відповідальності Угрупування об’єднаних сил (воно відповідає за бойові дії на Харківщині та прилеглих територіях).

“Лиман є ключовим населеним пунктом, контроль над яким дозволив би росіянам розвивати далі наступ у напрямку Словʼянсько-Краматорської агломерації з північного її боку: через Райгородок і далі-далі”, — каже Віктор Трегубов.

Він зазначив, що окупація Лимана ускладнила б становище українських сил на Донбасі, а також поставило б під загрозу “ключову цитадель українських сил у регіоні — Слов’янсько-Краматорську агломерацію”. Втім, зазначив речник, поки росіянам не вдається досягти успіху в цьому.

Рівень втрат російських військ на півночі Донеччини Віктор Трегубов оцінив як високий. Попри це, зазначив він, загарбники просувань не мають.

