Наслідки російських атак у Донецькій області за 19 лютого 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Протягом минулої доби поліції вдалося зафіксувати 1 067 ударів з боку армії країни-агресорки по житлових кварталах Донецької області та лінії фронту. Попередньо, обійшлося без жертв серед цивільних, але обстріли спричинили нові руйнування.

Росіяни атакували не менш як три населені пункти регіону

Міста Дружківка та Костянтинівка, а також селище Билбасівка, — населені пункти, де поліція 19 лютого фіксувала російські удари.

У Дружківці після влучання FPV-дроном постраждав приватний будинок.

На Билбасівку, що в Слов’янській громаді, скинули 250-кілограмову авіабомбу. Там пошкоджені шість осель.

Загалом за добу на Донеччині, за підрахунками правоохоронців, зазнали руйнувань сім житлових будинків.

Додатково поліція встановила інформацію про поранення однієї цивільної людини на Донеччині, яке відбулося напередодні. Інформації про населений пункт, де стався інцидент, та конкретну дату поки не наводять.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що від ранку 19 лютого по ранок 20 лютого під вогнем були Золотий Колодязь, Торецьке, Миколаївка та Різниківка.

Ще 37 атак Сили оборони зупинили на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові провели 13 атак протягом 19 лютого. Вони намагалися вклинитися в оборону ЗСУ у районі Шандриголового та у бік населених пунктів Новий Мир, Ставки, Дробишеве, Лиман;

на Слов’янському напрямку протягом доби Сили оборони зупинили 12 спроб російських сил просунутися вперед у районі Озерного, Дронівки, Закітного, Званівки, Різниківки та в напрямку Рай-Олександрівки;

на Краматорському напрямку окупанти здійснили три наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, Федорівки та Васюківки;

на Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 19 атак поблизу населених пунктів Русин Яр, Софіївка, Плещіївка, Степанівка та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новопавлівка, Бересток;

на Покровському напрямку українські військові зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Затишок, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новомиколаївка, Філія та у бік Новопавлівки;

на Олександрівському напрямку російські сили протягом минулого дня здійснили 14 атак у районах населених пунктів Соснівка, Злагода та у напрямках населених пунктів Добропілля, Андріївка-Клевцове.

Нагадаємо, уряд Швеції оголосив про 21-й пакет військової допомоги Україні на суму майже 12,9 мільярда шведських крон (1,42 млрд доларів). Це один із найбільших пакетів в історії країни, до якого ввійдуть системи ППО, далекобійна зброя та боєприпаси.