ППО, боєприпаси та далекобійна зброя: Швеція виділить новий пакет військової допомоги Україні на 12,9 мільярда крон

Швеція та Україна. Ілюстративне фото: Gettyimages

Уряд Швеції оголосив про 21-й пакет військової допомоги Україні на суму майже 12,9 мільярда шведських крон (1,42 млрд доларів). Це один із найбільших пакетів в історії країни, до якого ввійдуть системи ППО, далекобійна зброя та боєприпаси.

Про це йдеться на сайті уряду Швеції.

Там розповіли, що новий пакет допомоги містить кілька “ключових компонентів”, зокрема нові системи ППО малої дальності на 4,3 мільярда шведських крон. Модульні комплекси містять артилерійські та ракетні системи, перехоплювачі, засоби РЕБ та інші елементи. Вони призначені для захисту військової та цивільної інфраструктури — портів, електростанцій і житлових районів — від повітряних загроз.

“24 лютого виповниться чотири роки з того часу, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну […]. Пакети підтримки Швеції базуються на пріоритетах та потребах України, і країна спеціально попросила підтримки протиповітряної оборони, систем озброєння великої дальності та боєприпасів”, — зазначають у повідомленні.

Також Швеція передбачила закупівлю боєприпасів на 3 мільярди крон: артилерійські снаряди великої дальності, різні типи 40-міліметрових боєприпасів для ППО та 12-сантиметрових гранатометних. А ще нова підтримка має розширити співпраці з Україною у сфері далекобійних БпЛА та фінансування двох проєктів з постачання безпілотних надводних суден — це 5,6 мільярда шведських крон.

Окрім цього, понад мільярд крон уряд країни виділить на різні економічні пожертви. Зокрема, 100 мільйонів доларів спрямують на ініціативу PURL, приблизно 50 мільйонів шведських крон — до Коаліції радіоелектронної боротьби, а 20 мільйонів отримає так звана “Морська коаліція”.

