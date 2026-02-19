Оборонці Донеччини отримають ще 47 млн грн субвенції з обласного бюджету: що відомо

Українські дрони. Ілюстративне фото: AFP

Обласна влада Донецької області виділила нову субвенцію військовим підрозділам, які тримають оборону в регіоні. Вони отримають 47 млн на закупівлю необхідного для бойових дій.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної військової адміністрації.

Рішення про черговий пакет підтримки оборонцям ухвалили на засіданні Ради оборони регіону, яке пройшло 19 лютого. За виділену суму військові можуть придбати засоби РЕБ, БпЛА та FPV-дрони, аби підвищити свій захист та підвищити ефективність бойових завдань, уточнив начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін.

Він також зазначив, що з обласного бюджету спрямували допомогу також Слов’янській громаді. На ці кошти вона має захистити об’єкти критичної інфраструктури.

“Підтримка громад, які перебувають під постійною загрозою обстрілів, залишається нашим пріоритетом. Працюємо далі. Допомагаємо війську. Зміцнюємо нашу оборону”, — додав Вадим Філашкін.

Нагадаємо, частина коштів на ЗСУ в бюджет Донецької області потрапляє з бюджетів громад регіону. ДонОВА перераховує їх ЗСУ та звітує про це. Журналісти Вільного Радіо описали, яким чином громади Донеччини допомагають ЗСУ та які механізми для цього існують.