Де лінія фронту у Донецькій області на 9 листопада 2025 року: зведення ЗСУ, ОВА та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області за 8 листопада 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Понад 2,1 тисячі ударів завдали росіяни по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної уряду України частини Донеччини. Жертвами цих атак стали дев’ятеро людей — троє загинули, ще шестеро дістали поранень.

Які міста та села обстріляла Росія на Донеччині за 8 листопада

Упродовж минулої доби російські війська атакували вісім населених пунктів Донеччини, пишуть у поліції. Так, окупанти били по Дружківці, Костянтинівці, Святогорівці, Кіндратівці, Курициному, Новопавлівці, Новоселівці та Раю-Олександрівці.

Загалом загарбники били по житлових кварталах та лінії фронту регіону 2 185 разів. Руйнувань зазнали 18 цивільних об’єктів, з них два — домівки.

Зокрема, по Костянтинівці росіяни вдарили бомбою “КАБ-250” і трьома FPV-дронами — загинули двоє цивільних, ще троє дістали поранень. У місті фіксували руйнування двох осель, гаража та гуманітарної автівки.

Ще одна людина загинула в Рай-Олександрівці через атаку російського FPV-дрона. У Кіндратівці безпілотник поцілив по цивільному автобусу – травм дістали троє людей віком 47, 76 та 81 років.

На Дружківку російські війська спрямували також FPV-дрон — пошкодили заклад освіти. Через атаки БпЛА “Герань-2” у Курициному й Новопавлівці зазнали руйнувань об’єкти інфраструктури.

Як звітують в Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту евакуювали ще 137 людей, з яких 24 — діти.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку російські війська атакували тричі, пишуть у Генштабі ЗСУ. Зокрема, окупанти намагалися просунутися вперед у районах Зарічного, Дерилового та у бік населеного пункту Коровій Яр.

На Слов’янському напрямку противник 15 разів атакував позиції Сил оборони у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки та Федорівки.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили російський наступ у районі Залізнянського. На Костянтинівському напрямку загарбники провели дев’ять атак поблизу Яблунівки, Щербинівки та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 73 атаки агресора у районах Володимирівки, Федорівки, Заповідного, Красного Лимана, Родинського, Мирнограда, Променя, Лисівки, Покровська, Зеленого, Котлиного, Удачного, Молодецького, Котлярівки, Горіхового та Філії.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 18 російських штурмів в районах Зеленого Гаю, Орестополя, Соснівки, Вороного, Новомиколаївки, Привілля та Красногірського.

Нагадаємо, на Донеччині російський дрон прицільно влучив у автомобіль гуманітарної місії “Проліска”. Люди встигли залишити машину до удару, тому ніхто не постраждав.