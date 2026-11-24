Загиблий рятувальник Руслан Пригодський. Фото: ДСНС Донеччини

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24 листопада війська країни-агресорки били по Краматорську. Через цю атаку загинув рятувальник Руслан Пригодський: у момент атаки чоловік був не на службі.

Про це повідомили у ДСНС Донецької області.

За їхніми даними, через російську атаку на Краматорськ 24 листопада загинув майстер-сержант служби цивільного захисту Руслан Пригодський. У момент обстрілу чоловік перебував у вільний від служби час.

“На жаль, травми, отримані під час ворожого удару, виявилися смертельними. Ця страшна звістка стала непоправним болем для всього колективу рятувальників Донеччини. Ми втратили колегу, товариша, людину, з якою разом служили та працювали пліч-о-пліч. Поділяємо біль рідних і близьких Руслана”, — написали колеги загиблого.

Вони уточнили, що рятувальникові було 37 років.

Нагадаємо, 1 липня внаслідок російського обстрілу села Іверське загинув водій 62 державної пожежно-рятувальної частини Федір Ганінець. Чоловікові було 44 роки. У нього залишилися дружина та донька.