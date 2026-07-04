Рятувальник Федір Ганінець, який загинув через російський обстріл. Фото: ДСНС Донеччини

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1 липня внаслідок російського обстрілу села Іверське загинув водій 62 державної пожежно-рятувальної частини Федір Ганінець. Чоловікові було 44 роки. У нього залишилися дружина та донька.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Донецькій області.

У відомстві розповіли, що Федір Ганінець був відповідальною, щирою та чуйною людиною, яка завжди була готова допомогти іншим.

“У колективі його поважали за відповідальність, людяність і готовність підтримати в будь-яку хвилину. Для колег він був справжнім другом і людиною, на яку завжди можна було покластися”, — зазначили в ДСНС.

У рятувальника залишилися дружина та донька. Колеги висловили співчуття рідним і близьким загиблого.

Нагадаємо, через російський авіаудар по Дружківці 2 березня загинув капітан поліції Олексій Кривенко. Чоловікові було 38 років.