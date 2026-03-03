Через російський авіаудар по Дружківці 2 березня загинув капітан поліції Олексій Кривенко

Загиблий поліціянт з Дружківки Олексій Кривенко. Фото: ГУНП Донеччини

Олексій Кривенко працював старшим дільничним офіцером у Дружківці. Він загинув через російську авіатаку на місто 2 березня. Чоловікові було 38 років.

Про це повідомили у ГУНП Донецької області.

Там розповіли, що Олексій був родом із Дружківки та працював у прифронтовому місті старшим дільничним офіцером поліції. Чоловік потрапив під удар російських військових у понеділок, 2 березня, коли виконував службові обовʼязки.

“Він віддав службі в органах МВС понад 20 років. Ніс службу в карному розшуку, секторі дізнання, а з серпня 2025 року – у підрозділі превенції. Ризикуючи життям, фіксував наслідки обстрілів, брав участь в евакуації цивільних мешканців.

Поліцейський віддано служив Україні, допомагав людям до останнього подиху. За порятунок рідного міста він заплатив найвищу ціну”, – пишуть колеги загиблого.

У 38-річного правоохоронця залишилися батьки, брат, дружина та двоє синів: старшому – 10 років, молодшому – 1 рік.

Нагадаємо, за минулу добу росіійські війська атакували житлові квартали та лінію фронту підконтрольної частини Донецької області понад 1,4 тисячі разів. Через ці атаки загинули шестеро людей, ще 19 дістали поранень. Під масованими ударами окупантів були, зокрема Краматорськ та Дружківка.