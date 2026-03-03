Масовані атаки на Дружківку та Краматорськ: підсумки російських ударів за добу 2 березня у Донецькій області

Наслідки російської атаки на Дружківку, 2 березня 2026 року. Фото: Донецька ОВА

За минулу добу росіійські війська атакували житлові квартали та лінію фронту підконтрольної частини Донецької області понад 1,4 тисячі разів. Через ці атаки загинули шестеро людей, ще 19 дістали поранень. Під масованими ударами окупантів були Краматорськ та Дружківка — усі жертви там. Про бої за регіон — читайте далі.

Масовані атаки на Краматорськ та Дружківку 2 березня: що відомо

Упродовж минулої доби війська країни-агресорки атакували чотири населені пункти Донеччини, пишуть у поліції. Так, окупанти били по Дружківці, Краматорську, Миколаївці та Львівці.

Загалом загарбники обстріляли житлові квартали та лінію фронту підконтрольної уряду України частини регіону 1 437 разів. Руйнувань зазнали 48 цивільних об’єктів, з них 12 — домівки місцевих.

Так, Краматорськ росіяни накрили зі ствольної артилерії – загинули троє людей, ще двоє дістали поранень. У місті фіксували руйнування двох багатоповерхівок, кафе, магазину, навчального закладу, об’єкта інфраструктури та шести автівок.

По Дружківці окупанти вгатили сім разів, зокрема чотирма бомбами “КАБ-250” та FPV-дронами. Внаслідок цих атак загинули троє цивільних, ще 17 зазнали поранень. У місті фіксували пошкодження трьох багатоповерхівок, шести приватних домівок, двох магазинів, відділення банку, аптеки, пошти, обʼєкту інфраструктури та автівок.

Крім того, у Миколаївці через російські дронові атаки є руйнування інфраструктури.

Як звітують у Донецькій ОВА, за добу 2 березня з лінії фронту вдалося евакуювати ще 273 людей, серед них було 69 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку росіяни атакували вісім разів, розповіли у Генштабі ЗСУ. Так, окупанти вчергове наманалися вклинитися в українську оборону в бік Ставків, Дробишевого, Лимана та в районі Середнього.

На Слов’янському напрямку упродовж минулої доби Сили оборонт зупинили 13 спроб окупантів просунутися вперед у районах Платонівки, Закітного, Різниківки та в бік Озерного.

На Краматорському напрямку загарбники наступальних дій не проводили. Однак на Костянтинівському напрямку війська країни-агресорки 13 разів атакували в районах Плещіївки, Іванопілля, Олександро-Шультиного, Софіївки та у бік Іллінівки, Новопавлівки, Костянтинівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 23 росіійські штурми у районах Родинського, Покровська, Котлинеого, Удачного, Молодецького та в бік Новопавлівки і Шевченка.

На Олександрівському напрямку окупанти атакували шість разів в районах Тернового, Калинівського та Злагоди.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон №12353, який має дозволити, зокрема, примусову евакуацію дітей із зони бойових дій без згоди батьків. Декілька днів тому правозахисники закликали ветувати цей документ, оскільки вбачають в ньому ризики порушення прав людини.