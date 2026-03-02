Обстріл Краматорська 2 березня: є загиблі, що відомо

Краматорськ на мапі. Фото: DeepState

2 березня російські війська атакували Краматорськ. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені, остаточні наслідки встановлюють.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

За їхніми даними, близько 8:14 війська країни-агресорки атакували Краматорськ. Чим саме били — наразі встановлюють, кажуть у місцевій ВА.

Нині відомо про трьох загиблих. Остаточні наслідки зʼясовують.

Оновлено: о 8:14 росіяни вдарилили по місту з артилерії, розповіли у поліції Донеччини. Під вогнем опинилась овочева база.

Унаслідок атаки загинули троє містян, ще двоє дістали поранень. Окупанти також пошкодили торговельний павільйон, цивільне авто.

На місці працювали парамедики, вибухотехніки, слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

Нагадаємо, 1 березня війська країни-агресорки атакували Олексієво-Дружківку. Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель. У селищі також фіксують руйнування цивільної інфраструктури.