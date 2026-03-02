Обстріл Дружківки 2 березня 2026-го: є поранені та загиблі

Наслідки російської атаки на Дружківку 2 березня 2026 року. Фото: Донецька ОВА

2 березня російські війська атакували прифронтову Дружківку. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще 11 дістали поранень. Остаточні наслідки зʼясовують.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його даними, війська країни-агресорки декілька разів атакували місто. Чим саме били — поки встановлюють.

Нині відомо, що внаслідок атаки загинули 2 людей, ще 11 дістали поранень. Окупанти пошкодили сім багатоповерхівок.

На місці працюють відповідні служби, остаточні наслідки зʼясовують.

Нагадаємо, 2 березня російські війська атакували Краматорськ. Внаслідок обстрілу також є загиблі та поранені.