Через російську атаку на Дніпро 3 травня загинув 19-річний студент із Мирнограда Ілля Безбожний

Загиблий через російську атаку на Дніпро студент з Мирнограда Ілля Безбожний. Фото: Мирноградська МВА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Внаслідок обстрілу Дніпра 3 травня загинув 19‑річний студент Ілля Безбожний з Мирнограда. Ракета поцілила у гуртожиток ДНУ імені Олеся Гончара, де юнак навчався на 2 курсі.

Про це повідомили у Мирноградській МВА та на сторінці Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

За їхніми словами, молоде життя Іллі забрала російська крилата ракета, яка 3 травня атакувала Дніпро та поцілила гуртожиток, де мешкав хлопець.

“З юних років проявляв себе як чесний, справедливий і відкритий хлопець, якого поважали друзі, вчителі та всі, хто його знав. Він активно займався спортом, був вихованцем відділення баскетболу ДЮСШ Мирноградської міської ради, вирізнявся наполегливістю, командним духом і щирим прагненням до розвитку”, — пишуть у військовій адміністрації.

19-річний юнак був родом із Мирнограда, навчався у місцевій ЗОШ №10. Згодом він вступив до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, де опановував спеціальність “Інженерія програмного забезпечення”.

“Ілля будував своє майбутнє, мав мрії та цілі, які, на жаль, не встиг реалізувати. Його життя — приклад доброти, сили характеру та людяності. Світла пам’ять про Іллю назавжди залишиться в серцях рідних, друзів і всієї громади”, — додали у відомстві.

Нагадаємо, щонайменше 1349 ударів по лінії фронту та житловому сектору підконтрольної частини Донецької області зафіксувала поліції за добу 3 травня. Атаки армії країни-агресорки обірвали життя однієї цивільної людини, це сталося в Олексієво-Дружківці. Ще четверо мешканців зазнали поранень, а на фронті триває російський наступ.