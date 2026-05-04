Через російську атаку на Дніпро 3 травня загинув 19-річний студент із Мирнограда Ілля Безбожний

Внаслідок обстрілу Дніпра 3 травня загинув 19‑річний студент Ілля Безбожний з Мирнограда. Ракета поцілила у гуртожиток ДНУ імені Олеся Гончара, де юнак навчався на 2 курсі.
Про це повідомили у Мирноградській МВА та на сторінці Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
За їхніми словами, молоде життя Іллі забрала російська крилата ракета, яка 3 травня атакувала Дніпро та поцілила гуртожиток, де мешкав хлопець.
“З юних років проявляв себе як чесний, справедливий і відкритий хлопець, якого поважали друзі, вчителі та всі, хто його знав. Він активно займався спортом, був вихованцем відділення баскетболу ДЮСШ Мирноградської міської ради, вирізнявся наполегливістю, командним духом і щирим прагненням до розвитку”, — пишуть у військовій адміністрації.
19-річний юнак був родом із Мирнограда, навчався у місцевій ЗОШ №10. Згодом він вступив до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, де опановував спеціальність “Інженерія програмного забезпечення”.
Нагадаємо, щонайменше 1349 ударів по лінії фронту та житловому сектору підконтрольної частини Донецької області зафіксувала поліції за добу 3 травня. Атаки армії країни-агресорки обірвали життя однієї цивільної людини, це сталося в Олексієво-Дружківці. Ще четверо мешканців зазнали поранень, а на фронті триває російський наступ.