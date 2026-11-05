Через російську атаку в Словʼянську зазнав руйнувань Воскресенський храм

Руйнування в Воскресенському храмі внаслідок атаки на Словʼянськ, листопад 2026-го. Фото: Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП

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Унаслідок російської атаки в Словʼянську зазнав пошкоджень храм на честь Воскресіння Христового. Це найдавніша культова споруда в місті.

Про це повідомив Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

Там кажуть, що храм на честь Воскресіння Христового в Словʼянську зазнав руйнувань внаслідок російської атаки. У святині повибивало вікна, вся будівля усипана уламками, на престол упало панікадило, постраждали також розписи та фасад.

Як зазначають в інформаційно-просвітницькому відділі, Воскресенський храм у Слов’янську — найдавніша культова споруда міста. Типовий дерев’яний храм був побудований в 1775 році. У XIX столітті на його місці було зведено кам’яний храм.

Головний престол освятили на честь Воскресіння Христового, правий – в ім’я святителя Миколая Чудотворця, лівий – на честь Тихвінської ікони Божої Матері.

Нагадаємо, російські удари 25 жовтня пошкодили два православні храми на Донеччині. Руйнувань зазнали Покровський храм у Краматорську та Миколаївський у Шабельківці.