 У Краматорській громаді через обстріли постраждали два храми: які наслідки
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У Краматорській громаді через обстріли постраждали два храми: що відомо

В'ячеслав Попович
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Російські удари 25 жовтня пошкодили два православні храми на Донеччині. Руйнувань зазнали Покровський храм у Краматорську та Миколаївський у Шабельківці.

Про це повідомили у синодальному інформаційно-просвітницькому відділі Української православної церкви.

Влучання по Покровському храму, за даними місцевих вірян, відбулося близько 15:00. Будівля та прилегла територія зазнали пошкоджень, в УПЦ їх оцінюють як значні.

“Вся церква усипана уламками, частина з яких виламала Царські врата у правому приділі, пошкоджено центральний купол та дах, вибито двері та вікна, понівечена прихрамова територія”, — зазначили в інформаційно-просвітницькому відділі Української православної церкви.

Наслідки атаки російського дрона по Миколаївському храму в Шабельківці
Наслідки російських атак по храмах у Краматорській громаді, 25 жовтня 2026 року. Фото: УПЦ
Пошкоджені купол і дах Покровського храму внаслідок обстрілу Краматорська
Наслідки російських атак по храмах у Краматорській громаді, 25 жовтня 2026 року. Фото: УПЦ
Руйнування Покровського храму у Краматорську після російського удару 25 жовтня
Наслідки російських атак по храмах у Краматорській громаді, 25 жовтня 2026 року. Фото: УПЦ
Російські обстріли пошкодили два православні храми у Краматорській громаді
Наслідки російських атак по храмах у Краматорській громаді, 25 жовтня 2026 року. Фото: УПЦ
Наслідки російського обстрілу Покровського храму у Краматорську 25 жовтня 2026 року
Наслідки російських атак по храмах у Краматорській громаді, 25 жовтня 2026 року. Фото: УПЦ

У Миколаївському храмі, який розташований у Шабельківці, дрон пробив дах. Там залишився отвір близько одного метра в діаметрі.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські загарбники били по підконтрольній частині Донецької області не менш як 1 907 разів, ціливши по лінії фронту та житлових кварталах регіону. У Краматорську загинула одна людина, а загалом у регіоні — поранені щонайменше 10 цивільних. Водночас на фронті триває оборонна операція на тлі російського наступу.

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