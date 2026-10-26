У Краматорській громаді через обстріли постраждали два храми: які наслідки

Наслідки російських атак по храмах у Краматорській громаді, 25 жовтня 2026 року. Фото: УПЦ

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Російські удари 25 жовтня пошкодили два православні храми на Донеччині. Руйнувань зазнали Покровський храм у Краматорську та Миколаївський у Шабельківці.

Про це повідомили у синодальному інформаційно-просвітницькому відділі Української православної церкви.

Влучання по Покровському храму, за даними місцевих вірян, відбулося близько 15:00. Будівля та прилегла територія зазнали пошкоджень, в УПЦ їх оцінюють як значні.

“Вся церква усипана уламками, частина з яких виламала Царські врата у правому приділі, пошкоджено центральний купол та дах, вибито двері та вікна, понівечена прихрамова територія”, — зазначили в інформаційно-просвітницькому відділі Української православної церкви.

У Миколаївському храмі, який розташований у Шабельківці, дрон пробив дах. Там залишився отвір близько одного метра в діаметрі.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські загарбники били по підконтрольній частині Донецької області не менш як 1 907 разів, ціливши по лінії фронту та житлових кварталах регіону. У Краматорську загинула одна людина, а загалом у регіоні — поранені щонайменше 10 цивільних. Водночас на фронті триває оборонна операція на тлі російського наступу.