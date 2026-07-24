Через російську атаку загинув маріупольський комунальник: чоловік їхав будувати фортифікації на Донеччині

Загиблий працівник одного комунальних підприємств Маріупольської МВА Олександр. Фото: Вадим Бойченко

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23 липня 2026 року окупанти вдарили дроном по техніці, якою керував працівник одного з комунальних підприємств Маріупольської міської військової адміністрації. Чоловік прямував на місце будівництва фортифікацій, але загинув від отриманих поранень.

Про це повідомив начальник Маріупольської міської військової адміністрації Вадим Бойченко.

За словами посадовця, атака відбулася на території Словʼянської громади. Росіяни вдарили по задіяній у будівництві фортифікацій техніці безпілотником на оптоволокні. У результаті загинув комунальник, що нею керував. Загиблого чоловіка звали Олександром.

“На жаль, ворог продовжує атакувати людей і техніку, які забезпечують виконання цих важливих завдань (йдеться про будівництво фортифікацій на Донеччині, — ред.). Якщо раніше ми втрачали лише техніку, яку російські війська системно намагаються знищити, то цього разу ми втратили найдорожче – життя нашого працівника”, — написав Вадим Бойченко.

Голова МВА зазначив, що родині загиблого нададуть матеріальну допомогу. Також він повідомив, що силами комунальних підприємств Маріупольської МВА вже збудували 57 кілометрів фортифікаційних укріплень та три взводні опорні пункти. До робіт залучили 24 працівники та девʼять одиниць спеціалізованої техніки.

Нагадаємо, у будівництві фортифікацій також задіяні комунальники Костянтинівки. Вони працюють на техніці, яку вдалося вивезти з міста.