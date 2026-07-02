Комунальники Костянтинівки, листопад 2025-го. Ілюстративне фото: Костянтинівська МВА

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Комунальники Костянтинівки не можуть обслуговувати громаду через активні бойові дії, тож долучилися до будівництва фортифікацій у Донецькій області. Частину штату довелося скоротити: у деяких підприємствах залишилося до 10 людей, в іншому — четверо. Вони працюють на техніці, яку вдалося вивезти з міста.

Про це в інтервʼю журналістам Вільного Радіо розповів начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

Посадовець розповів, що попри втрати, адміністрація не припинила роботу: “Ми руки не опустили. Багато техніки втратили під час виконання завдань, але продовжуємо працювати на оборону області”.

Частину комунальної техніки все ж вдалося врятувати.

“Кілька екскаваторів врятували, вони були пошкоджені. Ми їх відновили, і зараз вони працюють на оборону області. Так само вантажівки, інша комунальна техніка. Все, що вдалося вивезти, перегнали, я визначив точку куди саме. Так, її треба ремонтувати й обслуговувати. Але це дешевше, ніж купувати нову”, — розповідає Сергій Горбунов.

Від комунальних підприємств, які колись обслуговували місто, залишилося лише кілька. Тепер вони виконують зовсім іншу роботу.

“Люди риють, копають, возять, пиляють деревину для окопів. В одних підприємствах працює по десять людей, в іншому — взагалі четверо. Більшість довелося скоротити, бо громаду вони вже не можуть обслуговувати. Зараз вони працюють на оборону”, — зазначив начальник ВА.

Нагадаємо, для підтвердження факту зруйнованого житла у Костянтинівській громаді використовують не лише супутникові знімки. Все частіше адміністрація звертається до військових, які працюють на цьому напрямку. До цього вдаються, зокрема через те, що знімки Державного космічного агентства виявляються застарілими або недостатньо чіткими, а без такого підтвердження люди не можуть отримати компенсацію за втрачене житло.