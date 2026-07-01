Костянтинівка, Донецька область, квітень 2026 року. Фото: пресслужба 24-ї ОМБР імені Короля Данила

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Для підтвердження факту зруйнованого житла у Костянтинівській громаді використовують не лише супутникові знімки. Все частіше адміністрація звертається до військових, які працюють на цьому напрямку. До цього вдаються, зокрема через те, що знімки Державного космічного агентства виявляються застарілими або недостатньо чіткими, а без такого підтвердження люди не можуть отримати компенсацію за втрачене житло.

Про це журналістам Вільного Радіо розповів начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

За його словами, підтвердження факту руйнування стало одним із найскладніших етапів під час оформлення компенсацій за знищене житло. Спочатку адміністрація переважно користувалася супутниковими знімками Державного космічного агентства. Але через активні бойові дії цього не завжди вистачало.

“Ми співпрацюємо з Державним космічним агентством, але якийсь час це було не дуже ефективно. І зі знімками виникали проблеми. Тому я частіше звертався до військових, просив їхні відео. Якщо вони там літали на конкретних ділянках, то можемо використати ці записи як підтвердження руйнування”, — каже Горбунов.

За словами посадовця, проблема полягала не лише в якості знімків, а й у тому, що вони швидко втрачали актуальність, адже Костянтинівку руйнують практично щодня.

“Є зйомка або старіша, або не чітка. Місто і села стираються щодня, тому актуальну інформацію отримати дуже тяжко”, — пояснює начальник МВА.

За словами Горбунова, ще донедавна найновіші супутникові знімки, які отримувала адміністрація, були актуальні на осінь 2025 року. Через це комісії не могли підтвердити руйнування будинків, які знищили пізніше.

“Зараз Державне космічне агентство хоча б дає мені дані, здається, за березень 2026 року. А раніше останні знімки були лише за вересень 2025-го. Ми просто не могли підтвердити те, що на той момент уже давно було зруйноване”, — розповідає посадовець.

Комісія має встановити не лише те, що будинок постраждав від обстрілів, а й те, що він саме знищений, а не пошкоджений. Якщо обʼєкт не відповідає критеріям знищеного житла, житловий сертифікат за програмою компенсацій не видають.

“Буває так, що багатоповерхівка трошки пошкоджена або вигоріла. Її не можна ще визнавати зруйнованою, по закону треба робити експертизу. Я розумію, що ймовірно експерт скаже, що після 5-10 хвилин горіння воно вже не придатне для житла. Але з іншого боку комісія теж не може її визнати зруйнованою. Людина цього не розуміє, вона хоче отримати хоч щось, бо вже не повернеться туди. Але за законом у такому випадку компенсація не передбачена”, — каже Сергій Горбунов.

Попри труднощі з підтвердженням руйнувань, у Костянтинівській громаді продовжують оформлювати компенсації за знищене житло. За словами Сергія Горбунова, від початку роботи програми жителям громади вже видали понад 3 тисячі житлових сертифікатів на більш ніж 4 млрд грн.