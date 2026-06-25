Костянтинівка. Ілюстративне фото: пресслужба 24-ї ОМБР імені Короля Данила

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Костянтинівська міська військова адміністрація оновила перелік багатоквартирних будинків, які профільна комісія офіційно визнала зруйнованими. 24 червня до нього внесли 10 нових адрес.

Оновлений перелік опублікували на офіційному сайті Костянтинівської міської військової адміністрації.

Відповідний список поповнили такі будинки:

м. Костянтинівка, вул. 6-го Вересня, 55;

м. Костянтинівка, вул. 6-го Вересня, 59;

м. Костянтинівка, вул. Дружби (Ціолковського), 19;

м. Костянтинівка, вул. Дружби (Ціолковського), 21;

м. Костянтинівка, вул. Європейська (Калініна), 42;

м. Костянтинівка, вул. Європейська (Калініна), 46;

м. Костянтинівка, вул. Інженерна (Карла Маркса), 4;

м. Костянтинівка, вул. Молодіжна, 10;

м. Костянтинівка, вул. Незалежності (Октябрська), 291;

м. Костянтинівка, вул. Поштова, 25.

Власники квартир у будинках за цими адресами можуть подати заяву на компенсацію через застосунок “Дія”. Консультації у Костянтинівській громаді надають за телефоном: +38 (066) 349-51-30.

Нагадаємо, понад 9,5 тисячі людей виїхали з підконтрольної частини Донецької області до більш безпечних регіонів України від початку червня 2026-го. Серед них є більш як 700 дітей. Журналісти Вільного Радіо розповіли, звідки евакуйовуються найбільше.