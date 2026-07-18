Газовики над річкою ремонтують газопровід у Ясногірці. Скриншот з відео АТ “Донецькоблгаз”

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15 липня 2026 року внаслідок російського обстрілу був пошкоджений газопровід середнього тиску, який забезпечує газопостачання селища Ясногірка Краматорської громади. Через це населений пункт тимчасово залишився без газу.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці АТ “Донецькоблгаз”.

За інформацією підприємства, аварійно-диспетчерська служба після обстрілу 15 липня оперативно прибула на місце та виконала першочергові роботи для локалізації аварії. Станом на 18 липня газовики перейшли до найскладнішого етапу відновлення пошкодженої ділянки.

Газовики над річкою ремонтують газопровід у Ясногірці. Скриншот з відео АТ “Донецькоблгаз”

У компанії пояснили, що ремонт ускладнює місце пошкодження. Роботи доводиться проводити над річкою, використовуючи спеціалізовану техніку з люлькою, яка працює з мосту. Це потребує високої точності та дотримання вимог безпеки.

Коли саме ремонтній бригаді вдасться завершити роботи — поки що невідомо.

Газовики над річкою ремонтують газопровід у Ясногірці. Скриншот з відео АТ “Донецькоблгаз”

“Наші працівники вкотре виконують свою роботу там, де це повʼязано з реальним ризиком для життя. Попри складні умови та наслідки ворожого обстрілу, вони роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити газопостачання для мешканців Ясногірки”, — сказав голова правління АТ “Донецькоблгаз” Вадим Батій.

Нагадаємо, 15 липня російська армія скинула на Краматорськ вісім 250-кілограмових авіабомб. Загалом за добу окупанти завдали по місту 13 ударів. Поранені шестеро людей, пошкоджені багатоповерхівка, магазин, три цивільні автомобілі та об’єкт інфраструктури.