Через російський обстріл на Донеччині поранені троє енергетиків: що відомо

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Російські загарбники вкотре атакували енергетиків під час робіт у Донецькій області — поранень зазнали троє людей. Їх вже госпіталізували та надають допомогу.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.

Про інцидент стало відомо на початку доби 2 липня, однак наразі невідомо, де та коли саме відбувся зазначений обстріл. Журналісти Вільного Радіо звернулися за коментарем до Донецької обласної прокуратури, аби отримати додаткову інформацію, та доповнять матеріал, якщо з’являться нові дані.

“На Донеччині під час виконання робіт на енергетичному об’єкті внаслідок ворожого обстрілу поранення зазнали троє працівників. Постраждалих доставили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу”, — йдеться у повідомленні від Міненерго.

Там додатково зазначили, що внаслідок нічної комбінованої атаки у низці регіонів України, зокрема на Донеччині, споживачі залишилися без енергопостачання.

Нагадаємо, протягом 1 липня 2026 року поліція зафіксувала 1 243 атаки з боку росіян по підконтрольній частині Донецької області. Через влучання по населених пунктах регіону були жертви серед цивільних: одна людина загинула, ще десятеро — зазнали поранень. Розповідаємо про наслідки обстрілів регіону.