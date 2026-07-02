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У Миколаївці загинула одна людина, загалом на Донеччині — поранені десятеро: як минуло 1 липня в регіоні (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
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Протягом першої доби липня 2026 року поліція зафіксувала 1 243 атаки з боку росіян по підконтрольній частині Донецької області. Через влучання по населених пунктах регіону були жертви серед цивільних: одна людина загинула, ще десятеро — зазнали поранень. Розповідаємо про наслідки обстрілів регіону.

Щонайменше дев’ять населених пунктів були під вогнем

Згідно з даними від поліції, під вогнем перебували дев’ять населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селища Новодонецьке, Олександрівка, села Маяки, Самійлівка, Спасько-Михайлівка.

У Миколаївці через російську атаку загинула одна людина, пошкоджений приватний будинок.

По Краматорську били 10 разів, переважно за допомогою дронів. Поранені четверо людей, постраждали три багатоквартирні та один приватний будинки, а також об’єкт інфраструктури та шість цивільних автівок. Також росіяни вкотре били по найбільшому прапору України в Донецькій області.

Дружківку загарбники атакували трьома 250-кілограмовими авіабомбами та FPV-дроном — постраждали двоє цивільних, пошкоджені шість багатоквартирних та чотири приватні будинки, а також адмінбудівля.

По Новодонецькому завдали шести ударів авіабомбами — четверо цивільних мешканців зазнали поранень, постраждало агропідприємство.

Безпілотниками та з РСЗВ “Смерч” росіяни били по Слов’янську — там зазнали руйнувань 10 приватних будинків та пляжний намет. В Олександрівці через атаку армії країни-агресорки пошкоджена АЗС,  у Спасько-Михайлівці – амбулаторія, у Маяках – адмінбудівля, у Самійлівці – приватний будинок.

Загалом за добу 1 липня поліція зафіксувала руйнування 47 цивільних об’єктів, зокрема 26 житлових будинків.

Після опівночі загарбники знову вдарили по Краматорську — там пошкоджені два цивільні авто.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін додатково повідомив, що за добу загалом росіяни завдали 33 удари по населених пунктах Донецької області. З лінії фронту евакуювати вдалося 443 людини, зокрема 82 дитини.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 1 липня 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо
Зруйновані багатоквартирні будинки у Краматорську після масованої атаки дронами
Наслідки обстрілів у Донецькій області за 1 липня 2026 року. Фото: поліція Донецької області
Рятувальники та поліція працюють на місці удару в Миколаївці, де загинула одна людина
Наслідки обстрілів у Донецькій області за 1 липня 2026 року. Фото: поліція Донецької області
Наслідки російського обстрілу в Миколаївці на Донеччині, зруйнований приватний будинок після атаки
Наслідки обстрілів у Донецькій області за 1 липня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Російські штурми тривали на всіх напрямках Донецької області

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 11 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ. Атаки відбулися в районі Новоселівки та у бік Ставок, Озерного, Лиману й Дробишевого;
  • на Слов’янському напрямку окупанти атакували 28 разів у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки та в районі Різниківки;
  • у бік Тихонівки та Миколаївки, а також у районі Часового Яру на Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення;
  • на Костянтинівському напрямку російські сили здійснили 20 атак у районах Новодмитрівки, Костянтинівки, Іллінівки та Степанівки, а також у бік Райського;
  • Сили оборони зупинили ще 33 штурмові дії агресора на Покровському напрямку у районах Родинського, Новоолександрівки, Василівки, Новомиколаївки, Молодецького, Гришиного та Удачного, а також у бік Торецька, Нового Донбасу, Білицького, Шевченка, Сергіївки, Новогришиного, Новопавлівки й Новопідгороднього.

Нагадаємо, аналітичний проєкт DeepState, який створив та регулярно оновлює мапу бойових дій в Україні на основі даних із відкритих джерел, підбив підсумки червня 2026 року для російського угруповання. Хоч просування армії країни-агресорки у порівнянні із травнем зросли, загарбники вкотре втратили більше території, ніж захопили, кажуть аналітики.

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