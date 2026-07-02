Наслідки обстрілів у Донецькій області за 1 липня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

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Протягом першої доби липня 2026 року поліція зафіксувала 1 243 атаки з боку росіян по підконтрольній частині Донецької області. Через влучання по населених пунктах регіону були жертви серед цивільних: одна людина загинула, ще десятеро — зазнали поранень. Розповідаємо про наслідки обстрілів регіону.

Щонайменше дев’ять населених пунктів були під вогнем

Згідно з даними від поліції, під вогнем перебували дев’ять населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селища Новодонецьке, Олександрівка, села Маяки, Самійлівка, Спасько-Михайлівка.

У Миколаївці через російську атаку загинула одна людина, пошкоджений приватний будинок.

По Краматорську били 10 разів, переважно за допомогою дронів. Поранені четверо людей, постраждали три багатоквартирні та один приватний будинки, а також об’єкт інфраструктури та шість цивільних автівок. Також росіяни вкотре били по найбільшому прапору України в Донецькій області.

Дружківку загарбники атакували трьома 250-кілограмовими авіабомбами та FPV-дроном — постраждали двоє цивільних, пошкоджені шість багатоквартирних та чотири приватні будинки, а також адмінбудівля.

По Новодонецькому завдали шести ударів авіабомбами — четверо цивільних мешканців зазнали поранень, постраждало агропідприємство.

Безпілотниками та з РСЗВ “Смерч” росіяни били по Слов’янську — там зазнали руйнувань 10 приватних будинків та пляжний намет. В Олександрівці через атаку армії країни-агресорки пошкоджена АЗС, у Спасько-Михайлівці – амбулаторія, у Маяках – адмінбудівля, у Самійлівці – приватний будинок.

Загалом за добу 1 липня поліція зафіксувала руйнування 47 цивільних об’єктів, зокрема 26 житлових будинків.

Після опівночі загарбники знову вдарили по Краматорську — там пошкоджені два цивільні авто.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін додатково повідомив, що за добу загалом росіяни завдали 33 удари по населених пунктах Донецької області. З лінії фронту евакуювати вдалося 443 людини, зокрема 82 дитини.

Російські штурми тривали на всіх напрямках Донецької області

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 11 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ. Атаки відбулися в районі Новоселівки та у бік Ставок, Озерного, Лиману й Дробишевого;

на Слов’янському напрямку окупанти атакували 28 разів у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки та в районі Різниківки;

у бік Тихонівки та Миколаївки, а також у районі Часового Яру на Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення;

на Костянтинівському напрямку російські сили здійснили 20 атак у районах Новодмитрівки, Костянтинівки, Іллінівки та Степанівки, а також у бік Райського;

Сили оборони зупинили ще 33 штурмові дії агресора на Покровському напрямку у районах Родинського, Новоолександрівки, Василівки, Новомиколаївки, Молодецького, Гришиного та Удачного, а також у бік Торецька, Нового Донбасу, Білицького, Шевченка, Сергіївки, Новогришиного, Новопавлівки й Новопідгороднього.

Нагадаємо, аналітичний проєкт DeepState, який створив та регулярно оновлює мапу бойових дій в Україні на основі даних із відкритих джерел, підбив підсумки червня 2026 року для російського угруповання. Хоч просування армії країни-агресорки у порівнянні із травнем зросли, загарбники вкотре втратили більше території, ніж захопили, кажуть аналітики.