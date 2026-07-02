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Протягом першої доби липня 2026 року поліція зафіксувала 1 243 атаки з боку росіян по підконтрольній частині Донецької області. Через влучання по населених пунктах регіону були жертви серед цивільних: одна людина загинула, ще десятеро — зазнали поранень. Розповідаємо про наслідки обстрілів регіону.
Згідно з даними від поліції, під вогнем перебували дев’ять населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селища Новодонецьке, Олександрівка, села Маяки, Самійлівка, Спасько-Михайлівка.
У Миколаївці через російську атаку загинула одна людина, пошкоджений приватний будинок.
По Краматорську били 10 разів, переважно за допомогою дронів. Поранені четверо людей, постраждали три багатоквартирні та один приватний будинки, а також об’єкт інфраструктури та шість цивільних автівок. Також росіяни вкотре били по найбільшому прапору України в Донецькій області.
Дружківку загарбники атакували трьома 250-кілограмовими авіабомбами та FPV-дроном — постраждали двоє цивільних, пошкоджені шість багатоквартирних та чотири приватні будинки, а також адмінбудівля.
По Новодонецькому завдали шести ударів авіабомбами — четверо цивільних мешканців зазнали поранень, постраждало агропідприємство.
Безпілотниками та з РСЗВ “Смерч” росіяни били по Слов’янську — там зазнали руйнувань 10 приватних будинків та пляжний намет. В Олександрівці через атаку армії країни-агресорки пошкоджена АЗС, у Спасько-Михайлівці – амбулаторія, у Маяках – адмінбудівля, у Самійлівці – приватний будинок.
Загалом за добу 1 липня поліція зафіксувала руйнування 47 цивільних об’єктів, зокрема 26 житлових будинків.
Після опівночі загарбники знову вдарили по Краматорську — там пошкоджені два цивільні авто.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін додатково повідомив, що за добу загалом росіяни завдали 33 удари по населених пунктах Донецької області. З лінії фронту евакуювати вдалося 443 людини, зокрема 82 дитини.
Нагадаємо, аналітичний проєкт DeepState, який створив та регулярно оновлює мапу бойових дій в Україні на основі даних із відкритих джерел, підбив підсумки червня 2026 року для російського угруповання. Хоч просування армії країни-агресорки у порівнянні із травнем зросли, загарбники вкотре втратили більше території, ніж захопили, кажуть аналітики.