Через російський обстріл Слов'янська без газу залишилися понад 200 квартир

Наслідки російської атаки на Словʼянськ 10 березня 2026 року. Фото: АТ "Донецькоблгаз"

Через російську атаку на Словʼянськ 10 березня зазнали руйнувань газові мережі у житловому кварталі. Без блакитного палива залишилися жителі понад 200 квартир. Фахівці розпочнуть поетапний запуск систем лише після усунення наслідків обстрілу.

Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”.

Там розповіли, що через сьогоднішню ранкову атаку на Словʼянськ зазнали руйнувань багатоповерхівки, а разом із ними — газові мережі. Окупанти поцілили у житловий масив.

Так, у понівеченому будинку через обстріл фіксують розірвані різьбові з’єднання, пошкодження колектори, відірвані стояки та вибито вікна у квартирах. Попередньо, під заміну — близько 20–30 метрів газопроводу. Також є візуальні пошкодження газових приладів у домівках, розповіли фахівці. Нині без блакитного палива залишаються жителі 234 квартир.

У компанії пояснили, що відновлення подачі газу в під’їздах та будинках, де системи не пошкоджені, буде після закриття вибитих вікон та перевірки димовентканалів спеціалістами. Після цього фахівці зможуть розпочати поетапні пуски палива.

Водночас для осель, де росіяни вже ж пошкодили газопровід, роботи триватимуть окремо — ситуацію вирішуватимуть поетапно, з урахуванням технічного стану під’їзду та висновків відповідних служб. Скільки часу це може зайняти — наразі невідомо.

“Черговий удар по житлових кварталах — це прямий терор проти цивільного населення. Наші бригади вже на місці й роблять усе можливе, щоб люди якнайшвидше знову були з газом. Але безпека — перш за все: відновлення можливе лише після перевірок димовентканалів та готовності будинків. Просимо мешканців поставитися з розумінням і не намагатися самостійно втручатися у систему”, — написали у “Донецькоблгазі”.

Нагадаємо, армія країни-агресорки завдала удару по центру Слов’янська авіабомбами приблизно о 9:15 ранку. Попередньо, внаслідок атаки загинули двоє людей, поранені ще 20, зокрема дівчина-підліток. У місті фіксують нові руйнування