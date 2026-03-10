Підтримати
Щонайменше двоє людей загинули, 11 — поранені через удар по Слов’янську: що відомо про наслідки

В'ячеслав Попович
Армія країни-агресорки завдала удару по центру Слов’янська авіабомбами приблизно о 9:15 ранку. Попередньо, внаслідок атаки загинули двоє людей, поранені ще 11, зокрема дівчина-підліток. У місті фіксують нові руйнування

 

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

“Сьогодні вранці, біля 9:15, ворог наніс авіаудар трьома керованими авіабомбами по центральній частині міста. Пошкоджено щонайменше шість багатоповерхівок, 10 автівок”, — каже начальник Слов’янської міської ВА Вадим Лях.

Наслідки атаки по Слов’янську 10 березня. Фото: Слов’янська міська ВА
Наслідки атаки по Слов’янську 10 березня. Фото: Слов’янська міська ВА

Остаточні наслідки атаки досі встановлюють.

Нагадаємо, за минулу добу російські військові завдали по лінії фронту та житлових кварталах підконтрольної частини Донеччини не менш як 1 621 удар, підрахували в поліції. У Костянтинівці внаслідок вибуху FPV-дрона поранень зазнала одна жінка, вона самостійно дісталася лікарні та вже отримує допомогу.

 

