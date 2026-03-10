Наслідки атаки по Слов'янську 10 березня. Фото: Слов'янська міська ВА

Армія країни-агресорки завдала удару по центру Слов’янська авіабомбами приблизно о 9:15 ранку. Попередньо, внаслідок атаки загинули двоє людей, поранені ще 11, зокрема дівчина-підліток. У місті фіксують нові руйнування

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

“Сьогодні вранці, біля 9:15, ворог наніс авіаудар трьома керованими авіабомбами по центральній частині міста. Пошкоджено щонайменше шість багатоповерхівок, 10 автівок”, — каже начальник Слов’янської міської ВА Вадим Лях.

Остаточні наслідки атаки досі встановлюють.

Нагадаємо, за минулу добу російські військові завдали по лінії фронту та житлових кварталах підконтрольної частини Донеччини не менш як 1 621 удар, підрахували в поліції. У Костянтинівці внаслідок вибуху FPV-дрона поранень зазнала одна жінка, вона самостійно дісталася лікарні та вже отримує допомогу.