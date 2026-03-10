Наслідки російських атак у Донецькій області за 9 березня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Російські військові завдали по лінії фронту та житлових кварталах підконтрольної частини Донеччини не менше 1 621 удару за добу, підрахували в поліції. Поліція не фіксувала ударів, які спричинили загибелі або поранення цивільних, однак про таку атаку повідомив начальник Костянтинівської міської ВА. Також у регіоні з’явилися нові руйнування.

Не менше чотирьох населених пунктів опинилися під вогнем

За добу поліція зафіксувала нові влучання по містах Краматорську, Миколаївці та Слов’янську, а також по селищу Райгородок. Ударів росіяни завдавали безпілотниками різних типів.

По Слов’янську вдарили FPV-дроном — пошкоджені два приватні будинки та дві господарські споруди. Близько 00:50 сьогодні, 10 березня, місто знову було під вогнем, постраждала АЗС.

Через удари по Миколаївці постраждали два об’єкти інфраструктури, а в Райгородку — приватна оселя. У Краматорську дрон влучив у дорожнє покриття.

Загалом за добу руйнувань зазнали сім цивільних об’єктів, зокрема три житлові будинки, йдеться у зведенні від поліції.

Начальник Костянтинівської міської ВА Сергій Горбунов заявив, що вдень 9 березня через вибух російського FPV-дрона поранень зазнала жінка. Вона самостійно дісталася лікарні, їй надають медичну допомогу.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін зазначив, що також під вогнем були Карпівка, Андріївка та Різниківка. У цих населених пунктах фіксували влучання у період від ранку 9 березня по ранок 10 березня.

Найбільше атак за добу було на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові атакували п’ять разів у районах населених пунктів Ставки, Лиман, Дробишеве та в районі Зарічного;

на Слов’янському напрямку російські сили провели 11 атак у напрямку Різниківки, а також у районах населених пунктів Закітне, Платонівка та Федорівка;

у районі Никифорівки один раз атакували російські військові на Краматорському напрямку ;

на Костянтинівському напрямку армійці країни-агресорки провели ще 13 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та Софіївка;

29 штурмових дій російських військових українські військові фіксували на Покровському напрямку . Це відбувалося у районах населених пунктів Червоний Лиман, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Гришине, Молодецьке, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, а також у напрямку Вільного та Новоолександрівки;

на Олександрівському напрямку окупанти п’ять разів атакували у районах населених пунктів Іванівка, Добропілля, Тернове, Березове та Нове Запоріжжя.

Нагадаємо, українські війська продовжують контрнаступ на Олександрівському напрямку, яких охоплює лінію фронту в районі між Донеччиною та Дніпропетровщиною. Через цю операцію військам країни-агресорки довелося перекинути частину сил з-під Покровська, де, своєю чергою, впала кількість атак. У Генштабі ЗСУ стверджують, що “майже вся” раніше окупована частина Дніпропетровщини повернулася під український контроль.