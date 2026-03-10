Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Російські військові завдали по лінії фронту та житлових кварталах підконтрольної частини Донеччини не менше 1 621 удару за добу, підрахували в поліції. Поліція не фіксувала ударів, які спричинили загибелі або поранення цивільних, однак про таку атаку повідомив начальник Костянтинівської міської ВА. Також у регіоні з’явилися нові руйнування.
За добу поліція зафіксувала нові влучання по містах Краматорську, Миколаївці та Слов’янську, а також по селищу Райгородок. Ударів росіяни завдавали безпілотниками різних типів.
По Слов’янську вдарили FPV-дроном — пошкоджені два приватні будинки та дві господарські споруди. Близько 00:50 сьогодні, 10 березня, місто знову було під вогнем, постраждала АЗС.
Через удари по Миколаївці постраждали два об’єкти інфраструктури, а в Райгородку — приватна оселя. У Краматорську дрон влучив у дорожнє покриття.
Загалом за добу руйнувань зазнали сім цивільних об’єктів, зокрема три житлові будинки, йдеться у зведенні від поліції.
Начальник Костянтинівської міської ВА Сергій Горбунов заявив, що вдень 9 березня через вибух російського FPV-дрона поранень зазнала жінка. Вона самостійно дісталася лікарні, їй надають медичну допомогу.
Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін зазначив, що також під вогнем були Карпівка, Андріївка та Різниківка. У цих населених пунктах фіксували влучання у період від ранку 9 березня по ранок 10 березня.
Нагадаємо, українські війська продовжують контрнаступ на Олександрівському напрямку, яких охоплює лінію фронту в районі між Донеччиною та Дніпропетровщиною. Через цю операцію військам країни-агресорки довелося перекинути частину сил з-під Покровська, де, своєю чергою, впала кількість атак. У Генштабі ЗСУ стверджують, що “майже вся” раніше окупована частина Дніпропетровщини повернулася під український контроль.