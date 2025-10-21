Наслідки російських атак у Донецькій області за 20 жовтня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

2026 російських обстрілів по лінії фронту та житловому сектору зафіксували правоохоронці протягом 20 жовтня. За добу на Донеччині, йдеться у зведенні від поліції, загинула одна цивільна людина. Це сталося у прифронтовій Костянтинівці.

Росіяни обстріляли не менше шести населених пунктів

Протягом 20 жовтня російські загарбники били по шести населених пунктах, повідомляє поліція. Йдеться про міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ та Слов’янськ, селище Райгородок, село Рай-Олександрівка.

По Костянтинівці армія країни-агресорки била 250-кілограмовою авіабомбою та артилерією, там загинула одна цивільна людина, пошкоджені багатоквартирний і приватні будинки.

У ще трьох містах фіксували руйнування цивільної інфраструктури через обстріли:

у Краматорську через влучання дрона “Герань-2” постраждали шість приватних осель;

Дружківку атакували трьома дронами “Молнія-2”, там пошкоджені два багатоквартирні будинки й лікарня;

у Слов’янську через удар БпЛА “Молнія-2” постраждали два багатоквартирні будинки й заклад освіти.

Удари по регіону продовжилися й після опівночі: у Дружківці фіксують руйнування двох приватних будинків. Інформації про поранених чи загиблих внаслідок атаки до поліції не надходило.

Загалом за добу руйнувань на Донеччині зазнали 17 цивільних об’єктів, з них 12 — житлові будинки.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін зазначив, що влучання також фіксували у прифронтовому Сіверську, де постраждали ще п’ять будинків.

На Покровському напрямку зростає кількість російських атак

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські сили атакували сім разів у районах Копанки, Торського, Дробишевого, Колодязів та Шандриголового;

на Слов’янському напрямку Сили оборони відбили дев’ять штурмів окупантів поблизу Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Григорівки, Виїмки, Федорівки та в напрямку Званівки;

на Краматорському напрямку окупанти двічі намагалися атакувати позиції ЗСУ поблизу Ступочок;

на Костянтинівському напрямку російські військові здійснили 22 атаки у районах Олександро-Шультиного, Торецька, Катеринівки, Щербинівки, Русиного Яру, Софіївки та Полтавки;

на Покровському напрямку фіксували 76 бойових зіткнень у районах Володимирівки, Шахового, Дорожнього, Паньківки, Новоекономічного, Молодецького, Сухецького, Родинського, Мирнограда, Червоного Лиману, Лисівки, Звірового, Котлиного, Зеленого, Удачного, Дачного, а також у напрямку Покровська й Новопавлівки;

на Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 26 спроб російських військових прорвати оборону у районах Запоріжжя, Андріївки-Клевцового, Олександрограда, Піддубного, Вороного, Соснівки, Калинівського, Новогригорівки, Ольгівського, а також у напрямку Орестополя, Олексіївки та Привільного.

Нагадаємо, українські військові ліквідували російську диверсійну групу, яка “днями” проникла до центру Покровська та переховувалася у районі залізничного вокзалу. Військові стверджують, що росіяни встигли розстріляти кількох цивільних мешканців міста, кадри із ними раніше оприлюднив волонтер Денис Христов.