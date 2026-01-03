Через російський удар БПЛА на околицях Слов’янська загинув чоловік. Фото: Вадим Лях

3 січня внаслідок російського удару безпілотником “Молнія-2” по околицях Слов’янська загинув місцевий житель 1963 року народження.

Про це повідомив голова Слов’янської МВА Вадим Лях.

За його інформацією, окупанти атакували місто ударним БПЛА типу “Молнія-2”. У результаті обстрілу загинув 62-річний чоловік. Також через удар дрона пошкоджено цивільний автомобіль.

Місцева влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й берегти себе.

Раніше ми писали, що у Костянтинівці тільки за минулу добу, 2 січня, поранення отримали четверо людей та одна — загинула.