3 січня внаслідок російського удару безпілотником “Молнія-2” по околицях Слов’янська загинув місцевий житель 1963 року народження.
Про це повідомив голова Слов’янської МВА Вадим Лях.
За його інформацією, окупанти атакували місто ударним БПЛА типу “Молнія-2”. У результаті обстрілу загинув 62-річний чоловік. Також через удар дрона пошкоджено цивільний автомобіль.
Місцева влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й берегти себе.
