У Костянтинівці через російські обстріли постраждав чоловік: за добу вже четверо поранених та одна загибла

Костянтинівка на мапі від DeepState

Російські загарбники продовжують атакувати Костянтинівську громаду 2 січня. Після ранкових ударів по евакуаційному авто та цивільній жінці стало відомо про ще одну атаку, яка призвела до поранення цивільної людини. Цього разу загарбники вдарили по прифронтовому місту зі ствольної артилерії.

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Внаслідок удару з артилерії поранень зазнав цивільний чоловік, який на момент обстрілу пересувався вулицею міста. Через безпекову ситуацію у Костянтинівці поки неможливо провести огляд місця події.

“Безпекова ситуація залишається вкрай напруженою через загрозу повторних ударів та високу активність ворожих безпілотників у небі над громадою”, — повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

Він зазначив, в одній із лікарень Донецької області помер мешканець Костянтинівської громади, який зазнав поранень через удар FPV-дроном кількома днями раніше.

У міській ВА закликали цивільних жителів міста евакуюватися, адже ситуація у прифронтовій Костянтинівській громаді й далі загострюється. Звернутися за допомогою у виїзді можна за номером:

+38 (093) 42-01-883

Нагадаємо, раніше 2 серпня внаслідок російських атак по Костянтинівці загинула одна цивільні жінка, поранень зазнали ще троє цивільних. Загарбники били по вулиці міста та евакуаційному авто МВА.