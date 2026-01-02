Евакуаційне авто після влучання російського дрона. Фото: Сергій Горбунов

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Внаслідок російських атак по Костянтинівці за 2 січня вже відомо про загибель однієї цивільної людини, а також про поранення ще трьох. Загарбники били, зокрема, по евакуаційній автівці міської військової адміністрації.

Про удар по евакуаційному авто та атаку FPV-дроном цивільної жінки повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Так, 2 січня росіяни вдарили дроном по евакуаційному авто Костянтинівської міської ВА, яке на той момент вивозило з небезпеки вісьмох цивільних мешканців (серед них — поранена жінка). Безпілотник влучив по задній частині машини, однак водій зміг продовжити рух та прибути до лікарні у безпечнішому місті. Поранень через удар по автівці зазнали троє цивільних.

Цей транспорт використовували не лише для евакуації, пишуть у міській ВА, але і для доставки гуманітарних вантажів до населених пунктів громади: йдеться, зокрема, про паливо для генераторів у “пунктах незламності” та продуктах для цивільних.

“Кожен такий виїзд – це величезний ризик для працівників Костянтинівської міської військової адміністрації, та комунальних підприємств громади, однак життя мешканців громади залишається абсолютним пріоритетом. Вкотре наголошуємо: залишатися в громаді вкрай небезпечно. З питань евакуації звертайтеся за телефоном: 093 420 18 83”, — уточнив начальник МВА Сергій Горбунов.

Також відомо, що 2 січня інший FPV-дрон вдарив по цивільній мешканці Костянтинівки, яка на момент атаки пересувалася містом. Вона загинула.

За першу половину доби кількість поранених у місті вже досягла трьох людей, ще одна людина — загинула.

Нагадаємо, у прифронтовій Костянтинівці дистанційно встановили факти знищення ще 13 житлових будинків внаслідок бойових дій, найбільше — на вулицях Іллінівській, Космонавтів та Дружби. Тепер власники нерухомості у цих будинках зможуть отримати державні компенсації у межах проєкту “єВідновлення”.