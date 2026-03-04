Через російський удар поблизу Краматорська загинув вибухотехнік Артур Горелов

Вибухотехнік поліції Донеччини Артем Горелов. Фото: ГУНП Донеччини

Через атаку російського дрона поблизу Краматорська загинув вибухотехнік поліції Донеччини Артур Горелов. Це сталося у переддень його 35 дня народження. У чоловіка залишилися батьки.

Про це повідомили у ГУНП Донецької області.

Там розповіли, що 3 березня під час розмінування в селищі Біленьке поліціянта атакував російський FPV-дрон. Сьогодні Артур мав відзначати своє 35-річчя, але йому назавжди залишилось 34 роки.

Чоловік родом з нині окупованого Донецька. Майже 17 років він працював у структурі МВС — починав у рідному місті з посади дільничного. У 2014 році виїхав до Маріуполя, де служив у різних підрозділах від кадрового забезпечення до роти поліції особливого призначення.

З 2024 року Артур Горелов долучився до складу вибухотехнічної служби.

“Майже два роки, ризикуючи життям, Артур виїжджав на місця обстрілів, знешкоджував вибухонебезпечні предмети та фіксував злочини росіян проти цивільного населення. Поліцейський вірно служив Україні та віддав за порятунок людей найцінніше – власне життя”, — написали колеги загиблого.

Правоохоронці додали, що Артур був єдиним сином батьків.

Нагадаємо, через російський авіаудар по Дружківці 2 березня загинув капітан поліції Олексій Кривенко. Чоловікові було 38 років.