Центр надання адміністративних послуг. Ілюстративне фото: Тернопільська міська рада

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У понеділок та вівторок, 13 і 14 липня, Центр надання адміністративних послуг Дружківської громади, який працює у Краматорську, тимчасово призупинить роботу. Причина — технічні обставини.

Про це повідомили у Дружківській міській військовій адміністрації.

За даними адміністрації, 13 та 14 липня ЦНАП не прийматиме відвідувачів через технічні причини.

Коли роботу центру відновлять, у міській військовій адміністрації пообіцяли повідомити додатково.

Якщо у мешканців громади виникнуть запитання щодо роботи ЦНАПу, звернутися можна електронною поштою: [email protected].

Нагадаємо, що у понеділок, 14 липня, жителі Донеччини зможуть поспілкуватися із заступницею начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Ольгою Зрожевською. Протягом години вона відповідатиме на запитання телефоном.