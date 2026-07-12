Пряма лінія зі спеціалістами Пенсійного фонду для жителів Донеччини. Ілюстративне фото: ПФУ

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У понеділок, 14 липня, жителі Донеччини зможуть поспілкуватися із заступницею начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Ольгою Зрожевською. Протягом години вона відповідатиме на запитання телефоном.

Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Пряма телефонна лінія відбудеться 14 липня з 10:00 до 11:00.

Поставити запитання заступниці начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Ользі Зрожевській можна буде за номером:

+38 068 868 65 66

У Пенсійному фонді також нагадали графік проведення прямих телефонних ліній керівництва та керівників структурних підрозділів Головного управління.

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