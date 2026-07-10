Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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10 липня 2026 року в громаді відкрили реєстрацію на виплату одноразової грошової допомоги для всіх людей, які фактично проживають на її території. Як подати заяву, розповідаємо далі.

Про можливість повідомили в Краматорській міській раді.

Надати допомогу розміром 10 800 гривень будуть неурядові благодійні організації. Претендувати на неї можуть усі жителі Краматорська, а також Біленьківського, Шабельківського, Красноторського, Дмитрівського та Ясногірського старостинських округів, які досі там перебувають.

Подати заяву можуть як дорослі, так і діти до 18 років. Приналежність до пільгових категорій на можливість зареєструватися не впливає. Утім, сам факт заповнення заявки не гарантує отримання коштів.

Зареєструвати на допомогу можна до 18:00 27 липня 2026 року. Для цього треба заповнити форму за посиланням.

“Просимо уважно заповнювати анкету українською мовою та лише один раз. Після опрацювання заявки з тими, хто правильно виконав умови реєстрації, звʼяжеться оператор”, — написали в повідомленні.

Раніше ми розповідали, що переселенці з Дружківської громади, які нині живуть у Краматорську, можуть подати заяву на гуманітарну допомогу.