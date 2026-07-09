Гуманітарна допомога. Ілюстративне фото: Нововолинська міська рада

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Дружківська міська військова адміністрація оголосила про можливість отримання гуманітарної допомоги для мешканців громади, які нині проживають у Краматорську. Для цього необхідно завчасно зареєструватися.

Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

Форма для реєстрації на отримання гуманітарної допомоги доступна за посиланням.

Там потрібно вказати прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване й фактичне місце проживання, контактний номер телефону, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, кількість членів родини, а також належність до пільгових категорій населення, якщо вона є.

Після подання заявки з мешканцями зв’яжуться представники гуманітарного штабу Дружківської МВА та нададуть подальші інструкції.

Місцева влада Дружківської громади уточнила, що ті, хто вже проходив реєстрацію раніше, повторно форму заповнювати не повинні.Також у відомстві нагадали, що реєстрація не гарантує отримання допомоги.

Нагадаємо, напередодні екіпаж “Білого Янгола” евакуював з прифронтової Дружківки 77-річну жінку. Окупанти постійно бʼють по місту з різного виду озброєння, а разом з тим додається і повітряна загроза — через це правоохоронцям доводиться ховати автівку та рухатися на порятунок пішки.