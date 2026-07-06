“Жилося дуже погано”: з прифронтової Дружківки евакуювали літню жінку

Евакуація з Дружківки, липень 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Екіпаж “Білого Янгола” евакуював з прифронтової Дружківки 77-річну жінку. Окупанти постійно бʼють по місту з різного виду озброєння, а разом з тим додається і повітряна загроза — через це правоохоронцям доводиться ховати автівку та рухатися на порятунок пішки.

Про це розповіли у ГУНП Донецької області.

Днями їхньому екіпажу “Білий Янгола” вдалося заїхати до прифронтової Дружківки — мали там декілька заявок на евакуацію. Серед тих, хто потребував допомоги у виїзді — 77-річна Людмила Іванівна. Правоохоронцям довелося заховати службову автівку через постійну загрозу ударів російських безпілотників та рухатися пішки.

Аби знайти необхідне помешкання, поліціянти обійшли територію та опитували поодиноких сусідів, які ще залишаються в місті. Один з мешканців приватного сектору розповів:

“У нас тут таке страшне було, дрони постійно літали. А вночі прилетів КАБ — усього за 40 метрів від будинку. Пролунав потужний вибух, усе посипалося, повилітали шибки й двері. Я в цей час був у ліжку, мені склом ноги посікло”.

Зрештою правоохоронці дісталися визначеної адреси та евакуювали літню жінку.

“Жилося дуже погано. Спочатку два вікна вилетіло, потім у город прилетіло — і винесло взагалі все. Навколо постійно вибухало, хату трясло без упину”, — розповіла дорогою Людмила Іванівна.

Літню доставили до більш безпечного місця та надали необхідну допомогу. Поліціянти зазначили, що евакуація з Дружківки триває безперервно. Попросити допомоги у виїзді можна за номером телефону — 102.

Нагадаємо, екіпаж “Білий Янгол” евакуювали із прифронтової Дружківки двох літніх жінок, одній з них — 96 років. Іншу містянку довелося визволяти із пошкодженої російським обстрілом квартири. Жительок доставили у Краматорськ, а звідти вони вирушать до більш безпечних регіонів України.