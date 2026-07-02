“Жили у зруйнованих будинках”: з прифронтової Дружківки евакуювали двох літніх жінок, одній з них — 96 років

Евакуація двох літніх жінок з Дружківки, липень 2026-го. Фото: поліція Донеччини

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Екіпаж “Білий Янгол” евакуювали із прифронтової Дружківки двох літніх жінок, одній з них — 96 років. Іншу містянку довелося визволяти із пошкодженої російським обстрілом квартири. Жительок доставили у Краматорськ, а звідти вони вирушать до більш безпечних регіонів України.

Про це повідомили у ГУНП Донецької області.

Там розповіли, що екіпажі “Білий Янгол” отримують від містян до семи заявок на евакуацію. Кожен виїзд — це ретельно прорахована спецоперація. Правоохоронці детально вивчають логістику та обирають максимально безпечні маршрути — переважно ті, де основні траси захищені спеціальними антидроновими сітками.

На першій адресі правоохоронцям довелося застосувати лом. Внаслідок нещодавньої російської атаки в сусідній будинок у квартирі літньої жінки заклинило вхідні двері. Ситуацію ускладнювало те, що зсередини вони були зачинені на міцний засув.

Однак поліціянтам вдалося деблокували 83-річну Марію Гаврилівну. Вже друге вона зазнає поранення від снарядів окупантів:

“Підходила до вікна — і тут удар, вибухова хвиля. Я впала, сильно забилася. А до цього, 8 березня, мене теж сильно побило, склом порізало. Тоді возили в лікарню зашивати”, — ділиться жінка.

Інша врятована — 96-річна Марія. Жінка виросла в дитбудинку і за своє довге життя вже переживає другу війну — коли почалася Друга світова, їй було всього 11 років, розповіли правоохоронці. Останнім часом вона жила сама в будинку, який після чергової атаки загарбників став непридатним для життя.

“Але через шалену активність ворожих дронів автомобілем дістатися адреси було неможливо. Тож вивезли маломобільну жінку вже не раз перевіреним способом – на тачці, яку перетворили на мобільні ноші”, — розповідають у поліції.

Вони уточнили, що обох евакуйованих містянок успішно доправили до Краматорська. Там їх передали волонтерам, які забезпечать трансфер і прихисток у безпечніших регіонах України.

Нагадаємо, екіпаж “Білого Янгола” зміг евакуювати з прифронтової Дружківки чотирьох маломобільних людей та собаку Марусю. Родина з трьох людей, яка мешкала в одному з найнебезпечніших районів, змогла виїхати з третьої спроби – лише за допомогою поліціянтів. Ще одна врятована – самотня жінка, чию оселю розбомбила Росія.

