Ситуація навколо Миколаївки, 18 квітня 2026 року. Мапа: DeepState

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

18 квітня 2026 року близько 13:00 російські війська вдарили по приватному сектору Миколаївки. Внаслідок вибуху поранення дістав 84-річний пенсіонер. Чоловік втратив одну з кінцівок, а також дістав осколкові поранення, рвані рани та контузію.

Про пораненого журналістам “Суспільне Донбас” розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.

За її словами, правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею про воєнний злочин.

Щодо руйнувань у місті уточнень немає.

Нагадаємо, в ніч на 18 квітня 2026 року російські окупанти вдарили по Краматорську. Поранення дістали троє людей — дві жінки та чоловік. Вони опинилися під завалами будинку після вибуху.