Кількість поранених у Краматорську зросла до трьох — серед них є чоловік у важкому стані. Скриншот відео: поліція Донецької області

З’явилися деталі удару по Краматорську в ніч на 18 квітня 2026 року від поліції. За їхніми даними, поранення дістали троє людей — дві жінки та чоловік. Вони опинилися під завалами будинку після вибуху. Це на одного більше постраждалого, ніж повідомляли раніше.

Про наслідки удару повідомляє поліція Донецької області.

За даними правоохоронців, окупанти завдали удару по житловому багатоквартирному будинку безпілотником “Герань-2”, також відомим як “Шахед”.

“Під завалами опинилися дві жінки та чоловік. Найважчі поранення отримав 35-річний чоловік. У нього діагностовано численні переломи, травми голови й опіки. Стан важкий”, — пишуть поліцейські Донеччини.

Пораненому надали першу медичну допомогу та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, 16 квітня 2026 року поліція зафіксувала 1400 російських атак по підконтрольній частині Донеччини, удари були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали регіону. У фронтовому Добропіллі через влучання дрона поранень зазнала цивільна людина.