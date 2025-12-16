Наслідки російських атак у Донецькій області за 15 грудня 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Ще 15 населених пунктів Донецької області перебували під ударами з різних видів зброї протягом 15 грудня, повідомляють у поліції. Загарбники атакували також лінію фронту в регіоні: загалом правоохоронцям відомо про 1896 ударів. Серед цивільних мешканців ніхто, попередньо, не загинув, але кількість поранених досягла 12.

Найбільше поранених було в Олексієво-Дружківці

Згідно зі зведенням від поліції, під вогнем 15 грудня були міста Білозерське, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка та Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка, села Маяки, Михайлівка, Новофедорівка, Очеретине, Маньки, Черкаське та Шевченкове.

На Олексієво-Дружківку за добу росіяни скинули шість авіабомб — поранень зазнали шестеро цивільних, пошкоджена одна оселя;

По Дружківці росіяни били чотирма 250-кілограмовими авіабомбами та FPV-дронами — поранені двоє цивільних, постраждали сім будинків та транспортні засоби.

Через артилерійські обстріли Костянтинівки у місті поранені двоє людей.

Через атаку дроном “Ланцет” у селі Маяки, яке належить до Святогірської громади, поранена одна цивільна людина. Ще одна — через обстріли Лимана.

Загалом за добу в регіоні 12 цивільних зазнали поранень через обстріли. У інших населених пунктах підконтрольної частини Донеччини є руйнування через обстріли:

по Краматорську били дроном “Молнія” та 250-кілограмовою авіабомбою, постраждали багатоквартирний та п’ять приватних будинків, заклад освіти, бізнес-центр, критична інфраструктура та авто;

через атаки FPV-дронами в Очеретиному Олександрівської громади пошкоджені дві автівки;

у Білозерському після удару FPV дроном зруйнований приватний будинок;

по Новофедорівці Криворізької громади били авіабомбою, там пошкоджений будинок культури.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що також влучання фіксували у Сіверську, Новофедорівці та Мирному.

Сили оборони відбили 40 атак на Покровському напрямку

Генштаб ЗСУ повідомляє , що на Лиманському напрямку загарбники атакували 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Новоселівки, Середнього, Зарічного та у бік населених пунктів Дробишеве й Лиман;

на Слов’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак загарбників у районах Серебрянки, Дронівки, Сіверська та в напрямку Свято-Покровського.

на Костянтинівському напрямку російська армія провела 20 атак поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Новопавлівки Іванопілля та Софіївки;

ще 40 атак Сили оборони зупинили на Покровському напрямку , де атаки фіксували у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямках населених пунктів Гришине, Торецьке, Білицьке й Новопавлівка;

поблизу Ялти, Січневого, Соснівки, Вербового, Злагоди, Привільного, Рибного, Зеленого Гаю, Андріївки-Клевцового, Олександрограда, Солодкого та Єгорівки, а також у напрямку Олексіївки на Олександрівському напрямку загарбники провели 24 атаки.

Нагадаємо, підконтрольна Україні частина Донецької області повністю знеструмлена внаслідок нічних ударів по енергетиці. Наряду з Одеською областю Донеччина залишається регіоном, де ситуацію зі світлом енергетики оцінюють як найскладнішу.