ЛЕП. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підконтрольна Україні частина Донецької області повністю знеструмлена внаслідок нічних ударів по енергетиці. Наряду з Одеською областю Донеччина залишається регіоном, де ситуацію зі світлом енергетики оцінюють як найскладнішу.

Про це повідомили у Міненергетики.

Загалом без світла у Донецькій області залишилися 427 тисяч споживачів, повідомляють у Міненергетики. Там зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи на Донеччині вже розпочали, однак відновлення критичної інфраструктури на прифронтових територіях ускладнене через російські обстріли. Енергетики продовжують працювати цілодобово.

“Найбільш складною залишається ситуація в Одеській та Донецькій областях. Зокрема, внаслідок нічних ударів по енергетичній інфраструктурі Донецької області станом на ранок повністю знеструмлені споживачі регіону. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочато, однак ремонти на прифронтових територіях ускладнені постійними обстрілами”, — заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

Нагадаємо, раніше про знеструмлення повідомляла місцева влада Краматорська та Дружківки. Зокрема у Краматорську проблеми з електропостачанням призвели до змін у роботі громадського транспорту: на рейси тролейбусів вийшли автобуси.